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Минобороны ответило на обвинения США в создании «рисков» для МКС
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Заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса, лицемерны, заявили в Минобороны.
«В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Там добавили, что Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе.
«Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют», – говорится в сообщении.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС).
«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«США будут работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на эти действия России, заявил представитель Госдепартамента США.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Авиаэксперт оценил экспортные перспективы беспилотника Checkmate
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«Беспилотный истребитель пятого поколения, обладающий самыми современными возможностями и функционалом, но при этом более доступный, позволит России завоевать новые рынки на Ближнем Востоке», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее в сети был опубликован ролик, где «Ростех» представил беспилотный вариант истребителя Checkmate.
«В проморолике представлен самолет Checkmate в беспилотном варианте. Подразумевается, что он может выполнять миссии как автономно, так и совместно с одним из пилотируемых самолетов», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, наличие беспилотной версии истребителя значительно расширит возможности авиастроительного комплекса России. «Более того, беспилотная версия будет иметь более высокие летно-технические характеристики, – пояснил он. – Например, маневрирование можно будет осуществлять с большой перегрузкой из-за отсутствия человека на борту».
«Кроме того, отказавшись от целого ряда систем, необходимых для жизнеобеспечения человека, для информирования пилота о ситуации на борту и в окружающем пространстве, можно будет снизить массу истребителя и использовать ее либо для увеличения боевой нагрузки, либо для других целей, – рассказал эксперт. – Также важно то, что самолет можно будет использовать в самых опасных условиях для прорыва противовоздушной обороны, что существенно расширит возможности военно-воздушных сил страны-эксплуататора».
По мнению Пантелеева, перспективным рынком для продажи беспилотных истребителей может быть весь регион Ближнего Востока. «Там уже знают ряд наших изделий и систем. В этом плане выход на рынок с истребителем 5-го поколения, обладающим самыми современными возможностями и функционалом, но при этом за меньшие деньги, это очень хорошая возможность завоевать новые рынки», – отметил он.
«Но это, мягко говоря, далеко не весь мир. Если посмотреть на программу F-35, которую реализуют США, есть некий пул стран-партнеров, которые уже давно вошли в программу и получают самолеты. Кроме того, есть производители самолетов поколения 4++, – указал собеседник. – Задача России заключается в том, чтобы обойти на повороте как производителей самолетов поколения 4++, так и тех, кто имеет амбиции для реализации собственных программ 5-го поколения. Среди них – Южная Корея, Турция и другие страны. Причем с учетом того, что темпы создания самолета Checkmate заявлены очень высокие (первые серийные поставки ожидаются в 2023 году), у России есть все шансы завоевать заметную рыночную долю».
В понедельник госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
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Рособоронэкспорт на Dubai Airshow заключил контракты на 1,3 млрд долларов
Рособоронэкспорт в ходе выставки Dubai Airshow 2021 заключил контракты на авиатехнику на сумму более 1,3 млрд долларов, сообщил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«В ходе работы Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспортом заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше 1,3 млрд долларов. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.
Он подчеркнул, что по объективным причинам «назвать страны мы не можем».
Как сообщил гендиректор компании Александр Михеев, Рособоронэкспорт по итогам 2021 года поставит на экспорт 36 самолетов, почти 60 вертолетов, а также беспилотники.
«По линии Рособоронэкспорта в течение 2021 года предполагается осуществить поставку 36 самолетов различного назначения и почти 60 вертолетов, а также авиадвигатели и большие БПЛА (беспилотники)», – сказал Михеев.
По его словам, среди поставляемых в 2021 году образцов авиатехники: самолеты МиГ-29М, СУ-30 МКИ, СУ-35, УТС Як-130, вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П, различные авиационные двигатели и авиационные средства поражения.
По словам Михеева, Рособоронэкспорт в ходе переговоров на Dubai Airshow 2021 получил обращения от иностранных заказчиков на поставку авиатехники на сумму более 2,5 млрд долларов.
По его словам, выставка в Дубае подтвердила, что интерес к российской авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, по-прежнему высок.
Общий объем портфеля заказов Рособоронэкспорта сегодня составляет 52 миллиарда долларов.
«На сегодняшний день портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вертолетной техники включает в себя более 180 боевых машин на общую сумму около 4 млрд долларов, а в целом в портфеле заказов – техника ВВС составляет 42%, ПВО – 31%», – сказал Михеев.
Он отметил, что среди поставляемых в 2021 году за рубеж вертолетов: вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П.
Ранее Рособоронэкспорт анонсировал вывод на рынок почти 50 новых образцов оружия.
Российский беспилотный вертолет научили стрелять авиационными ракетами
В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета «Термит» и пусков с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия в шесть километров, сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.
Ранее в стране не применяли беспилотные вертолеты с ракетным вооружением.
На форуме «Армия-2021» показали разработанный НПП «Стрела» (входит в «Кронштадт») беспилотный вертолет проекта «Термит». Дрон демонстрировали с ракетами С-8Л концерна «Калашников».
«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», – передает РИА «Новости» слова Богатикова.
Ранее сообщалось, что для российских военных создадут бесшумный вертолет, который обеспечит малозаметность для противника.
Напомним, в июле небольшой беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) был впервые показан на МАКС-2021.
Военный эксперт указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе
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«У нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы сбивать спутник возле МКС. Космические войска США просто хотят оттяпать побольше денег на слушаниях по бюджету в Конгрессе», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Вашингтон обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы образовался космический мусор из-за разрушения советского спутника.
«Испытание противоспутникового вооружения сопоставимо со стартом баллистической ракеты, а о таких вещах страны обязательно друг друга заранее извещают. У нас есть соответствующие соглашения. Если о таком не предупредить, другая сторона воспринимает это как акт агрессии, – заявил военный эксперт Алексей Леонков. – Если бы мы действительно испытали такого рода оружие, как об этом говорят в США, то точно уведомили бы их. А если уведомили, то откуда такие визги? Если ничего этого не было, то все заявления американской стороны на этот счет – пропаганда».
В Пентагоне утверждают, что образовавшийся космический мусор – это обломки советского спутника COSMOS-1408. Средняя высота его орбиты превышала 500 километров, свидетельствуют данные сайта n2yo.com, отслеживающего спутники в режиме онлайн. Между тем в начале этого года госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что средняя высота орбиты МКС почти достигла 420 километров.
«Понимаете, у нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы брать и сбивать ракетой спутник в сотне километров от МКС. Случись такое в дурном сне, сейчас бы все мировые СМИ трубили: «Станция получила серьезные повреждения, срочно сходит с орбиты...». Нет, у нас понимают, что испытания – испытаниями, а обеспечение безопасности прежде всего», – заявил Леонков, отвергнув предположения американских военных.
Собеседник озвучил свою версию случившегося. «До вчерашних обвинений американцы где-то три месяца накачивали СМИ домыслами: мол, Москва и Пекин работают над космическим вооружением, чтобы милитаризировать космос и угрожать их спутникам. У США, кстати, самая большая группировка спутников. Вот и получается: американцы вывели в космос больше спутников, их нужно защищать. От кого? От русских и китайцев. А тут как из рукава они достают козырь под видом сообщений о том, что Россия якобы испытывает противоспутниковое оружие. Да так испытывает, что МКС чуть не навернулась. Буйная фантазия растет до космических масштабов», – сыронизировал эксперт.
Он уточнил, то в действительности, вероятно, экипажи МКС просто выполнили процедуру тренировки. За некоторое время до того, как Вашингтон выдвинул обвинения в адрес Москвы, российские космонавты решили укрыться на корабле «Союз» на случай, если неизвестный космический мусор пройдет слишком близко к станции. «Скорее всего, космонавты просто аварийно покинули МКС по команде от ЦУП. Это нормальная, обыкновенная тренировка, которую могли притянуть за уши до «испытаний космического оружия», – допустил Леонков.
«Хотя обвинения американцев, на мой взгляд, ни о чем, я их понимаю. Космический мусор, чем бы он раньше не был, хаотичен. И проблема еще в том, что более крупные куски сталкиваются между собой, образуя мелкие, а они несут самую большую угрозу. Летят в разные стороны, могут менять орбиту, а там по дороге вдруг попадется дорогой спутник Илона Маска», – добавил он.
Эксперт напомнил американцам и о том, что они сами часто проводили испытания вооружений, о которых, во-первых, никому не сообщали заранее, а во-вторых, с последствиями для космоса. «Периодически мобильный комплекс THAAD сбивал баллистические ракеты. Не на уровне космоса, конечно, но на достаточно большой высоте, чтобы часть обломков от боеголовки падала на Землю, а часть улетала в космическое пространство. Поэтому я советую американцам здесь начинать с себя», – заключил специалист.
В понедельник российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19» из-за угрожающего Международной космической станции мусора. «По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7.06 (10.06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7.00 (10.00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву. Переговоры экипажа МКС с Землей транслировало НАСА.
«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», – добавил сотрудник подмосковного ЦУП, обращаясь к космонавту Антону Шкаплерову.
Американским астронавтам командование также порекомендовало закрыть люки и спрятаться на своем сегменте станции. По словам специалистов США, речь идет об обломках спутника.
Вечером того же дня глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия. «В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – сказал он и добавил, что Вашингтон «будет работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на действия Москвы.
Вскоре к обвинениям присоединился руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон. Он повторил утверждение Госдепа и выразил возмущение «безответственным и дестабилизирующим поступком» России, который, по его мнению, создает угрозу не только для американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и для российских космонавтов.
«НАСА продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите. Все страны имеют обязательства по предотвращению намеренного создания космического мусора от [использования] противоспутникового оружия и поддержанию безопасных и устойчивых» условий в космосе», – отметил Нельсон.
На утро вторника Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что РФ якобы сбила старый советский спутник. «Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408, выведен на орбиту в 1982 году), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите», – подчеркнули в Пентагоне. В ведомстве считают, что Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
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В NASA решили перенести высадку астронавтов на Луне
NASA планирует отложить высадку астронавтов на Луну с конца 2024 года на несколько лет.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее глава НАСА Билл Нельсон официально обновил график программы возвращения американцев на Луну, а также заявил, что США намерены высадиться там раньше, чем Китай.
Напомним, при президентстве Дональда Трампа США обещали осуществить высадку на Луне до 2024 года. Трамп также подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.
Назначен новый командующий войсками ВВО
Герой России генерал-полковник Александр Чайко назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО), сообщила пресс-служба ВВО.
«Сегодня статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа. В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками генерал-полковнику Александру Чайко», – приводит текст сообщения ТАСС.
Панков отметил, что новый командующий – опытный руководитель, хорошо знающий Восточный военный округ. В период с апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия.
«Сегодня на войска Восточного военного округа возложены важные задачи по защите национальных интересов России на ее восточных рубежах. Желаю новому командующему и всему личному составу Восточного военного округа успехов в решении стоящих задач», – добавил Панков.
Генерал-полковник Чайко проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С июля 2014 года командовал общевойсковой армией Западного военного округа. В апреле 2017 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.
Герой России Чайко дважды командовал российской группировкой в Сирии – с 2019 по 2020 год и с февраля по июнь 2021 года. С февраля 2019 года он являлся заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ, где отвечал за разрешение проблемных вопросов в Сирии. 11 июня 2021 года Чайко указом президента было присвоено звание генерал-полковника. Помимо звания Героя России награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Суворова, орденом «За военные заслуги».
Напомним, в конце октября боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели на Камчатке тактические учения по прикрытию пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника. Тогда же в учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника задействовали танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт». В том же месяце стратегический ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Чукотским, Беринговым и Охотским морями в сопровождении истребителей Су-35С.
Началось создание первого опытного образца ударного дрона «Сириус»
Компания «Кронштадт» начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата «Сириус», сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.
«Опытный образец «Сириуса» уже собирается на нашем опытном заводе в Москве», – передает РИА «Новости» слова Богатикова.
Ранее для «Сириуса» заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тыс. метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.
На выставке «Армия-2021» министерство обороны подписало с «Кронштадтом» первый контракт на поставку беспилотника «Сириус». В российскую армию он поступит под названием «Иноходец-РУ».
Напомним, в августе 2020 года генконструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков сообщил, что новейший беспилотник «Сириус» массой две тонны создается в России, летный образец планируется получить в 2021 году.
Разработчик назвал способы управления роем беспилотников
Система управления группой авиационных беспилотников, представленная на Dubai Airshow 2021 компанией «Кронштадт», может быть установлена на самолет или корабль для создания единого информационного поля в интересах межвидовых формирований Вооруженных сил России, сообщил на полях авиационной выставки представитель компании-разработчкика.
«Представленное на Dubai Airshow 2021 новое автоматизированное рабочее место оператора для управления группой беспилотников может быть установлено на самолет или корабль. Таким образом, можно оборудовать воздушные и корабельные носители и осуществлять управление группировками в интересах межвидовых формирований Вооруженных сил России», – сообщил источник ТАСС.
По словам представителя компании, новинка может обеспечить создание сетецентрических систем для ведения боевых действий. «Будет обеспечиваться интеграция в единое информационное поле боевых информационно-управляющих систем самолетов и кораблей», – отметил собеседник агентства.
Автоматизированное рабочее место оператора для управления групповыми действиями комплексов с беспилотными летательными аппаратами впервые представляется компанией «Кронштадт» на Dubai Airshow 2021. В комплексе используются передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности. При использовании новой системы оператор вместо непосредственного управления беспилотниками сможет выполнять только верхнее целеполагание. Основные операции, связанные с контролем за выполнением полета, управлением системами, решением целевой задачи, взаимодействием между бортами внутри группы БЛА, будет исполнять компьютер, используя элементы искусственного интеллекта. Такой подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития и стать полуавтономными, а не автоматически управляемыми. Заводские испытания системы планируется начать в 2022 году.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что число беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах России в 2021 году превысит 2 тыс. единиц.
Лавров счел лицемерием обвинения США в связи с испытанием Россией вооружений в космосе
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Утверждения властей США, что Россия якобы использовала противоспутниковое оружие, являются лицемерием, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства – по меньшей мере лицемерие. Как вы правильно сказали, фактов никаких нет», – передает ТАСС слова Лаврова, прокомментировавшего соответствующие заявления Вашингтона.
Как заявил глава американского космического ведомства Билл Нельсон, представители НАСА находятся в Москве и планируют обсудить в среду с российскими коллегами испытания противоспутникового оружия, в которых Вашингтон обвиняет Москву.
Как заявил Нельсон в интервью газете New York Times, сейчас в Москве находятся руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано и глава Космического центра имени Кеннеди во Флориде Боб Кабана. Он добавил, что они «планируют обсудить испытания с российскими коллегами завтра», передает РИА «Новости».
Нельсон отметил, что представители НАСА уже обсуждали произошедшее с Роскосмосом.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
Ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного моря в Средиземное
Ракетный эсминец типа «Арли Берк» Porter ВМС США направился из Черного моря в Средиземное после завершения учений, сообщает Шестой флот ВМС Соединенных Штатов.
«Ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter ... начал свой запланированный переход из Черного моря в Средиземное после проведения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 16 ноября», – передает РИА «Новости» заявление флота.
Накануне Шестой флот сообщил о начале перехода флагманского корабля Mount Whitney из Черного моря в Средиземное.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Названа дата стыковки «Союза» с модулем «Причал»
Новый российский модуль «Причал», который в ноябре запустят к МКС, примет первый корабль «Союз» 18 марта, сообщил начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рустам Абдулхаликов.
«18 марта примет первый корабль «Союз», – передает ТАСС слова Абдулхаликова.
Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» 24 ноября планирует осуществить запуск к Международной космической станции (МКС) узлового модуля «Причал». Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля «Орел».
Шойгу прибыл с инспекцией в войска ЗВО
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с рабочей инспекцией в войска Западного военного округа, сообщили в Минобороны.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки прибыл в войска Западного военного округа, в ходе которой проинспектирует соединения и воинские части, дислоцированные в Воронежской области», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Там отметили, что Шойгу примет доклады о развитии военных гарнизонов в регионе, об оснащении воинских частей перспективными комплексами вооружения, а также о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.
Также в ходе рабочей поездки министра обороны России планируется встреча с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Ранее Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ России.
Минобороны России и Белоруссии усилили взаимодействие на фоне обстановки в Европе
Военно-политическая ситуация в Европе требует усиления взаимодействия оборонных ведомств России и Белоруссии, заявил каналу «Россия-24» государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
«Реалии военно-политической обстановки [в Европе] таковы, что это требует куда более плотного взаимодействия оборонных ведомств, совместного анализа и обмена той информацией, которой располагают министерства обороны», – передает ТАСС слова Мезенцева.
Он подчеркнул, что Москва и Минск подтверждают нацеленность на такую работу, в частности, проводя совместные военные учения и расширяя объемы военно-технического сотрудничества.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ России.
Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите
Российские Вооруженные силы успешно провели испытание, в ходе него поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», сообщили в Минобороны.
«15 ноября Минобороны успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также там добавили, что Пентагон разрабатывает и активно испытывает в космосе ударно-боевые средства.
«В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и, тем более, после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», – подчеркнули в ведомстве.
Там указали, что Вашингтон доподлинно знает, что образовавшиеся фрагменты после сбитого спутника «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».
Фрагменты внесли в каталог системы контроля космического пространства, они взяты на сопровождение до прекращения их существования. «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – подчеркнули в министерстве.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.