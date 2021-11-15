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США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС).
«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России», – заявил представитель Госдепартамента США.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Россия пообещала ответить США в случае требования отозвать 55 российских дипломатов
Москва намерена ответить, если США продолжат настаивать на отъезде из страны 55 российских дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это ну просто ни в какие рамки и каноны не укладывается. И, конечно, мы будем отвечать. Если нам не удастся стабилизировать статус-кво и они станут на этом настаивать, неизбежными будут ответные меры с нашей стороны», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Рябков добавил, что Вашингтон не хочет слышать Россию по теме Украины и ситуации в Черноморском регионе.
«У нас [у РФ] нету даже в первом приближении ощущения того, что [в США] нас вообще хотят послушать и услышать – например, по Украине и всему тому, что происходит сейчас в Черноморском регионе. Там копится негативная энергия, возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации», – сказал замминистра.
По словам Рябкова, политика западных стран, ответственных за действия Киева, становится все более безрассудной и провокационной. «Вообще такая негативная удаль США и их союзников и, соответственно, подопечных в Киеве – она становится все более безбашенной. Все меньше в ней прослеживаются хоть какие-то рациональные зерна. Она пропитана и провокационной по отношению к нам риторикой, и материальным содержанием – тоже весьма и весьма провокационным», – пояснил дипломат.
Он добавил, что участившиеся в последнее время контакты Москвы и Вашингтона – это «имитация бурной деятельности» с американской стороны.
«Все это соответствует заявленной идеологеме о двойной линии на российском направлении. Сочетающей одновременно сдерживание и вовлечение в диалог. Но этот диалог не приводит к нахождению решений реальных проблем», – уточнил Рябков.
«Поэтому никакой оттепели я не вижу вообще. Мы находимся в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а ее в какой-то мере расширения. Вопреки декларациям, которые временами звучат из Вашингтона», – заключил замминистра.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.
Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Ростех впервые показал беспилотный Checkmate
Госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Госкорпорация «Ростех» впервые показала беспилотную модификацию легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, разработанного компанией «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации.
«Беспилотную версию авиационного комплекса можно увидеть в новом видеоролике, размещенном сегодня на YouTube-каналах госкорпорации «Ростех» и Объединенной авиастроительной корпорации, а также в новом информационном спецпроекте», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate.
Назван срок постановки на вооружение стратегической системы ПРО С-550
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Первая мобильная система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение Воздушно-космических сил России до 2025 года, сообщил близкий к российскому военному ведомству источник в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
«С-550 уже создана в «железе». Речь идет о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы России. Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года», – приводит ТАСС комментарий источника по поводу заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.
Как сообщил источник, первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. «В С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой», – добавил он, отметив, что морского варианта комплекса не предусматривается.
Напомним, 9 ноября в ходе селекторного совещания в военном ведомстве Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы систем ПВО-ПРО С-350, С-500 и С-550.
Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы ПРО) разрабатывалась в СССР в 1981–1988 гг. Прекращение работ по системе осуществлялось в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года.
Авиаэксперт оценил экспортные перспективы беспилотника Checkmate
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«Беспилотный истребитель пятого поколения, обладающий самыми современными возможностями и функционалом, но при этом более доступный, позволит России завоевать новые рынки на Ближнем Востоке», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее в сети был опубликован ролик, где «Ростех» представил беспилотный вариант истребителя Checkmate.
«В проморолике представлен самолет Checkmate в беспилотном варианте. Подразумевается, что он может выполнять миссии как автономно, так и совместно с одним из пилотируемых самолетов», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, наличие беспилотной версии истребителя значительно расширит возможности авиастроительного комплекса России. «Более того, беспилотная версия будет иметь более высокие летно-технические характеристики, – пояснил он. – Например, маневрирование можно будет осуществлять с большой перегрузкой из-за отсутствия человека на борту».
«Кроме того, отказавшись от целого ряда систем, необходимых для жизнеобеспечения человека, для информирования пилота о ситуации на борту и в окружающем пространстве, можно будет снизить массу истребителя и использовать ее либо для увеличения боевой нагрузки, либо для других целей, – рассказал эксперт. – Также важно то, что самолет можно будет использовать в самых опасных условиях для прорыва противовоздушной обороны, что существенно расширит возможности военно-воздушных сил страны-эксплуататора».
По мнению Пантелеева, перспективным рынком для продажи беспилотных истребителей может быть весь регион Ближнего Востока. «Там уже знают ряд наших изделий и систем. В этом плане выход на рынок с истребителем 5-го поколения, обладающим самыми современными возможностями и функционалом, но при этом за меньшие деньги, это очень хорошая возможность завоевать новые рынки», – отметил он.
«Но это, мягко говоря, далеко не весь мир. Если посмотреть на программу F-35, которую реализуют США, есть некий пул стран-партнеров, которые уже давно вошли в программу и получают самолеты. Кроме того, есть производители самолетов поколения 4++, – указал собеседник. – Задача России заключается в том, чтобы обойти на повороте как производителей самолетов поколения 4++, так и тех, кто имеет амбиции для реализации собственных программ 5-го поколения. Среди них – Южная Корея, Турция и другие страны. Причем с учетом того, что темпы создания самолета Checkmate заявлены очень высокие (первые серийные поставки ожидаются в 2023 году), у России есть все шансы завоевать заметную рыночную долю».
В понедельник госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
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Чувство юмора советских летчиков удивило американцев
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Американских летчиков удивило чувство юмора советских военных, которые поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей оппонента, говорится в рассказе одного из пилотов, который опубликован в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight (F-10).
«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем – у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <...> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: «Улыбнитесь». Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», – приводит отрывок из рассказа военного Чака Хаусмана портал Theaviationgeekclub. Как именно он узнал детали переговоров советской стороны, не уточняется, передает РИА «Новости».
В отрывке из книги также отмечается, что американские летчики, выполняющие сбор разведданных близ территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. Встречи в воздухе, по словам автора сборника – эксперта по авиации Джо Копалмана, проходили спокойно: США не нарушали государственных границ и выполняли свои задачи в пределах международного пространства.
Напомним, в минувшую субботу ВКС России зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Флагман ВМС США завершил операции в Черном море
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения операций и учений с партнерами по НАТО, сообщается в Twitter флота.
«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney... начал свой переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Как отмечается, на борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО – STRIKFORNATO).
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Россия заключила оружейные контракты в 2021 году на 10 млрд долларов
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Россия, несмотря на пандемию, подписала в 2021 году оружейных экспортных контрактов на сумму более 10 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.
«Несмотря на трудности, вызванные пандемией, взаимодействие с нашими партнерами устойчивое и конструктивное. Объем новых контрактов превысил 10 млрд долларов, что обеспечивает стабильность портфеля заказов, который находится на уровне 55 млрд долларов», – цитирует Шугаева РИА «Новости»
Как сообщала ранее пресс-служба «Рособоронэкспорта», только за время работы летних оружейных выставок типа МАКС, «Армия-2021» были заключены 30 контрактов на сумму более 3 млрд евро.
Шугаев подчеркнул, что предварительные оценки результатов ВТС в этом году показывают, что контрактные обязательства выполняются в соответствии с утвержденными графиками и предпосылок для невыполнения плановых заданий не наблюдается.
Ранее Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружений. А с ОАЭ Россия обсудила модернизацию «Панциря-С1».
Модернизированному истребителю Су-30СМ решили дать улучшенное вооружение
Модернизированный истребитель Су-30СМ оснастят новым вооружением и усиленными двигателями, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
«Модернизированный самолет [Су-30СМ] будет обладать расширенными боевыми возможностям, получит новое вооружение и более мощные двигатели», – цитирует ТАСС Чемезова.
По его словам, модернизация самолетов Су-30СМ уже ведется. «Действительно, мы ведем работу по совершенствованию истребителей Су-30СМ в интересах нашего основного заказчика», – уточнил Чемезов.
Су-30СМ (серийный, модернизированный) – двухместный сверхманевренный истребитель поколения «4++». Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1 500 км, продолжительность полета без дозаправок – 3,5 часа.
По словам Чемезова, возможность поставок однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate в войска обсуждалась с Министерством обороны.
«Да, хотели взять, конечно. Мы недавно обсуждали с министром [обороны], что им нужно сформулировать свое ТЗ, в каком облике они хотят видеть этот самолет. Сейчас тот облик, который мы сделали – за собственные средства и за средства Минпромторга», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок Checkmate в Вооруженные силы России.
Чемезов также отметил, что российскому военному ведомству машина может быть предложена в беспилотном варианте. «Checkmate можно не только пилотировать, можно и беспилотным сделать. К беспилотникам интерес сейчас большой», – сказал он.
Ранее госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate.
Космонавт нашел возможное место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда»
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, обследуя в выходные промежуточную камеру (ПрК) модуля «Звезда» в российском сегменте МКС, где продолжается утечка воздуха, обнаружил возможное место такой утечки, следует из переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).
«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением», – передает ТАСС ответ Дуброва на вопрос о работах в ПрК. Трансляцию переговоров ведет НАСА.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.
В ЛНР оценили угрозы Киева применить Bayraktar
Заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе связаны не с войной, а с политикой и демонстративным игнорированием общепринятых норм, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, – это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм», – передает РИА «Новости» слова Пасечника.
Глава ЛНР пояснил, что речь идет о демонстративном нарушении Киевом мер по усилению режима прекращения огня, «которыми так гордился (президент Украины Владимир) Зеленский, а потом вдруг престал и забыл о них».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Индия назвала место дислокации первого полка С-400
Индия намерена дислоцировать первый полк зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на границе с Пакистаном, сообщили источники в индийском оборонном секторе.
По информации источников газеты «Экономик таймс», часть ЗРС будет развернута поблизости от западных границ страны с Пакистаном, где она сможет отражать угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая, передает ТАСС.
Напомним, о начале поставок российских ЗРС С-400 Индии сообщил в воскресенье в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.
Рособоронэкспорт анонсировал вывод на рынок почти 50 новых образцов оружия
Рособоронэкспорт планирует в ближайшие пять-семь лет вывести на рынок почти 50 новых образцов оружия, сообщил на оружейной выставке в Дубае гендиректор Рособопронэкспорта Александр Михеев.
«В ближайшие пять-семь лет Рособоронэкспорт планирует вывести на рынок почти 50 новых образцов всех видов вооруженных сил и родов войск», – цитирует РИА «Новости» Михеева.
По его словам, среди них свыше 20 образцов авиационной техники из 10 систем и комплексов ПВО.
«Почти в 14 млрд долларов оценивается портфель заказов Рособоронэкспорта по линии средств ПВО – это зенитно-ракетные системы и комплексы РЛС и РЛК, средства АСУ, средства РЭБ и РТР, средства борьбы с БПЛА», – сказал Михеев.
Он подчеркнул, что в настоящее время наиболее востребованными и предлагаемыми иностранным заказчикам являются ЗРС С-400 «Триумф», ЗРС «Антей-2500» СПВО «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», ЗРК «Тор-М2Э», ЗРК «Тор-М2К», ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Сосна», ЗРК «Гибка-С», ЗРК «Печора-2М», ПЗРК «Игла-С» и «Верба».
По словам Михеева, первый полк зенитной ракетной системы ПВО (ПРО) С-400 будет поставлен в Индию с опережением графика до конца 2021 года.
«Все имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года», – сказал Михеев.
По его словам, поставки осуществляются в соответствии с условиями контакта.
«Отгрузка имущества началась с опережением графика», – сказал глава Рособоронэкспорта. Он подчеркнул, что индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полк, завершили обучение и выбыли на родину.
«Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации», – отметил он.
Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что Россия начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Индию. Позднее были названы сроки поставки Индии пяти полков С-400.
В Рособоронэкспорте рассказали о неоспоримых преимуществах С-400 перед конкурентами.
Российские космонавты решили спрятаться в «Союзе» из-за угрожающего МКС мусора
Российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19», так как в 10.06 мимо Международной космической станции пролетит опасный кусок космического мусора, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
«По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7.06 (10.06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7.00 (10.00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», – передает РИА «Новости» слова специалиста подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.
При этом экипаж и наземные службы договорились провести утреннюю конференцию в 7.45 (10.45 мск).
«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Антону Шкаплерову.
Специалисты хьюстонского Центра управления полетами также порекомендовали астронавтам на американском сегменте закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.
Американский специалист уточнил, что речь идет об обломках спутника, но не указал, какого именно.
Ранее в Роскосмосе рассказали об угрозе китайского мусора МКС.
В NASA решили перенести высадку астронавтов на Луне
NASA планирует отложить высадку астронавтов на Луну с конца 2024 года на несколько лет.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее глава НАСА Билл Нельсон официально обновил график программы возвращения американцев на Луну, а также заявил, что США намерены высадиться там раньше, чем Китай.
Напомним, при президентстве Дональда Трампа США обещали осуществить высадку на Луне до 2024 года. Трамп также подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.