Китай обвинил США в препятствии переговорам по запрету на оружие в космосе

Взгляд
23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые &#8722; менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Эрдоган пошел войной на обматеривших его греков

Эрдоган все чаще ведет себя так, будто он султан, а Турция это Османская империя REUTERS/Murad Seze
Президент Турции инициировал уголовное дело против греческой газеты из-за хамского заголовка в свой адрес. Это неординарное событие, ведь Греция не часть Турции, а президентам подобное «не по чину». Трудно представить не только то, что Владимир Путин лично судится с украинскими СМИ, но и то, что Владимир Зеленский лично судится с российскими. Но в случае Эрдогана это весьма хитрый ход. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
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Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 23 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Китай обвинил США в препятствии переговорам по запрету на оружие в космосе

    23 сентября 2020, 12:05

    Текст: Евгения Шестак

    США противодействуют международным переговорам по соглашению о контролe над вооружениями в космическом пространстве, которое было предложено Китаем и Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

    «Китай и Россия на конференции переговоров по разоружению совместно передали проекты договора о контроле над вооружениями в космическом пространстве, эти инициативы получают поддержку все большего числа государств», – приводит РИА «Новости» слова Ван Вэньбиня. 

    Он подчеркнул, что США на протяжении длительного времени негативным образом препятствуют международному процессу переговоров по контролю над вооружениями в космическом пространстве. 

    Также он добавил, что США активно проводят стратегию господства в комическом пространстве, открыто определили космическое пространство территорией военных действий, создали командования военно-воздушными силами и космическим пространством, а также усиливают милитаризацию космического пространства.

    «Китай и Россия выступают за мирное освоение космоса, активно продвигают инициативу по недопущению милитаризации космоса и гонки вооружений. На протяжении многих лет продвигают переговоры по юридически обязывающему международному документу по контролю над вооружениями для того, чтобы в корне решить вопрос безопасности», – подчеркнул дипломат.

    Ван Вэньбинь призвал все стороны активно содействовать процессу контроля над вооружениями в комическом пространстве. 

    Ранее Соединенные Штаты сочли плохим предложение России и Китая о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе. 

    В Пентагоне заявляли, что в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая министерство обороны Соединенных Штатов завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».

    Россия также обвиняла США в милитаризации космоса. В июле космическое командование США заявило, что Москва якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. В МИД назвали эти обвинения антироссийским выпадом.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, Почему Вашингтон так недоволен секретным российским спутником.


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