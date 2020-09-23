Китай обвинил США в препятствии переговорам по запрету на оружие в космосе

США противодействуют международным переговорам по соглашению о контролe над вооружениями в космическом пространстве, которое было предложено Китаем и Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай и Россия на конференции переговоров по разоружению совместно передали проекты договора о контроле над вооружениями в космическом пространстве, эти инициативы получают поддержку все большего числа государств», – приводит РИА «Новости» слова Ван Вэньбиня.

Он подчеркнул, что США на протяжении длительного времени негативным образом препятствуют международному процессу переговоров по контролю над вооружениями в космическом пространстве.

Также он добавил, что США активно проводят стратегию господства в комическом пространстве, открыто определили космическое пространство территорией военных действий, создали командования военно-воздушными силами и космическим пространством, а также усиливают милитаризацию космического пространства.

«Китай и Россия выступают за мирное освоение космоса, активно продвигают инициативу по недопущению милитаризации космоса и гонки вооружений. На протяжении многих лет продвигают переговоры по юридически обязывающему международному документу по контролю над вооружениями для того, чтобы в корне решить вопрос безопасности», – подчеркнул дипломат.

Ван Вэньбинь призвал все стороны активно содействовать процессу контроля над вооружениями в комическом пространстве.

Ранее Соединенные Штаты сочли плохим предложение России и Китая о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе.

В Пентагоне заявляли, что в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая министерство обороны Соединенных Штатов завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».

Россия также обвиняла США в милитаризации космоса. В июле космическое командование США заявило, что Москва якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. В МИД назвали эти обвинения антироссийским выпадом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, Почему Вашингтон так недоволен секретным российским спутником.