Почему США так недовольны секретным российским спутником

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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              Почему США так недовольны секретным российским спутником

              Россия способна следить из космоса даже за американскими спутниками   24 июля 2020, 20:40
              Фото: twitter.com/AstroDrewMorgan
              Текст: Виктор Сокирко

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              Испытания Россией секретного военного спутника вызвали крайне бурную реакцию среди западных военных. Успокаивать их пришлось официальным заявлением МИД России, разъяснившим детали проведенных на орбите маневров. Почему в США и Британии так встревожены российским «противоспутниковым оружием» – и что эти страны сами делают для размещения оружия в космосе?

              Космическое командование США заявило, что обладает доказательствами проведения Россией испытаний космического противоспутникового оружия. Аналогичными сведениями располагает и глава британской космической программы, который якобы всерьез обеспокоен запуском российского «объекта с оружейными характеристиками». Поводом для раздражения стало и сообщение Минобороны РФ о недавнем испытании новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Что же происходит в космосе и в чем суть претензий?

              Общеизвестно, что практически каждый спутник, космический аппарат, американской, российской или иной принадлежности, имеет двойное назначение, второе (или первое?) из которых – военное. Это общеизвестный и практически никем не оспариваемый факт. Притом что подробности военной составляющей спутников известны лишь узкому кругу специалистов, все остальное – лишь догадки и предположения.

              С момента запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года многое в космосе изменилось. Самих спутников стало неизмеримо больше (счет идет на тысячи), а военная составляющая, быстро миновав период мирного сосуществования на околоземной орбите, превратилась в настоящее противостояние. Если есть объект противника – его нужно уничтожить.

              Кто первый затеял противоспутниковые программы, понятно – США, которые еще в конце 50-х годов прошлого века запустили ракету Bold Orion с бомбардировщика В-47 Stratojet, чтобы проверить возможность поражения космических аппаратов ядерным оружием. Впрочем, проект был признан неэффективным и его свернули. СССР, который включился в программу «Истребителя спутника» несколько позже, значительно превзошел на этом поприще американцев.

              В Соединенных Штатах как на заре космической эры, так и сейчас уверены в своем праве ограничить пользование космосом для всех, кроме своих союзников. При этом стали считать космос едва ли не своим штатом.

              Впрочем, ограничить пользование космосом кому-кому, а уж тем более России, американцам вряд ли удастся. Мы все-таки, как в песне, «делаем ракеты», а заодно и противоспутниковые. Раньше точно производили. Еще в 1963 году совершил первый полет космический аппарат-перехватчик «Полет-1» с зарядом взрывчатого вещества. Была создана система противокосмической обороны (ПКО) и «истребителей спутников». Большая часть запусков «истребителей спутников» была признана успешными.

              «Космическая гонка завершилась не в пользу России, которая в силу ряда причин сейчас заметно отстала в этой отрасли, – рассказал газете ВЗГЛЯД один из сотрудников Роскосмоса. – Это объективная оценка ситуации, которая не свидетельствует о том, что с космосом мы расстались окончательно и бесповоротно, просто упустили некие позиции, о которых достаточно хорошо известно.

              Ситуация не касается сейчас разве что нашего «военного космоса», где сохранились основные лидирующие позиции, даже несмотря на то, что у США сейчас «вертится» на орбите более тысячи спутников, больше, чем у всех остальных стран вместе взятых. Уязвимость американцы ощутили от российских «спутников-инспекторов», которые способны контролировать, а при необходимости и уничтожать иностранных «конкурентов». Это и дало нынешний повод для беспокойства, хотя подобные разработки проводились и ранее».

              «Противоспутниковой обороне в России всегда уделялось достаточно большое внимание, даже после 1991 года, когда официально подобные работы были свернуты, но эти сведения не разглашаются, – подтвердил газете ВЗГЛЯД и эксперт в области космической разведки. – Несмотря на то, что разработкой космической техники исключительно военного назначения ученые занимаются постоянно, на вооружение ВКС она официально не поступала. При этом слежение за иностранными космическими объектами, в том числе стран потенциального противника, проводится постоянно. Практически каждый американский спутник находится на учете.

              У нас и раньше возможностей было больше за счет телескопов и прочей аппаратуры слежения за космосом. В советские времена станции располагались, помимо территории Российской Федерации, в Германии, Крыму, Средней Азии, на Кавказе. Сейчас технические возможности даже расширились.

              В том числе за счет спутниковых аппаратов, которые сейчас называют «инспекторами». И их предназначение именно в обнаружении, а не в уничтожении. Ведь известно, что если предупрежден – значит, вооружен».

              Сейчас американское космическое командование заподозрило в «недеструктивном тестировании антиспутникового космического оружия» спутник «Космос 2543». Американский «космический генерал» Джон Рэймонд поспешил заявить, что «российская спутниковая система, используемая для проведения испытания оружия на орбите, является той же системой, по поводу которой США высказывали опасения в начале этого года, когда Россия маневрировала возле американского правительственного спутника». Факт имел место, а преследуемый двумя российскими спутниками аппарат был не чем иным, как шпионским спутником USA 245.

              К слову, снимки с его аналога USA 224, который принадлежит сети разведки КН-11 и эксплуатируется ЦРУ, опубликовал в декабре 2019 года в своем профиле в Twitter президент США Дональд Трамп – на них присутствовало изображение разрушенной ракеты, которую хотел запустить Иран. В самих Соединенных Штатах назвали это «большой ошибкой» с «разоблачением» шпионских спутников ЦРУ.

              При этом понятно, что российские спутники присматривают за американскими космическими аппаратами достаточно избирательно. И речь уж точно не идет о том, что «действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут создать угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир», о чем заявил глава британской космической программы Харви Смит.

              Будем объективны – испытания противоспутникового оружия как Россия, так и США проводили регулярно. До реального применения дело не дошло, хотя еще в Советском Союзе в середине 1980-х годов был особый интерес к проекту спутника-«камикадзе», который, взрываясь сам, мог уничтожить соседний космический аппарат. Рассматривался вариант не абсолютно точного попадания спутника-перехватчика в объект поражения, а взрыва на некотором расстоянии от цели и ее поражение осколочным зарядом. Это был самый дешевый, самый простой и самый надежный проект. Впоследствии он стал известен как программа «Истребитель спутников». Возможно, что сейчас существует ее продолжение, что так обеспокоило США.

              Поводом для нервной дрожи США в космосе считается и Китай, который в 2017 году сбил ракетой свой же устаревший спутник. Стало очевидно, что численное превосходство на орбите еще ничего не значит – любые космические аппараты можно щелкать как орехи. Россия на «космическом фронте» о своих победах на орбите предпочитает не распространяться.

              Тем не менее, еще год назад президент Дональд Трамп, говоря об «агрессии Москвы в космосе», заявил о создании космических войск, которые станут новой ветвью американской армии.

              Немногим ранее североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) заявило, что «Соединенные Штаты рассматривают возможность пользования космическим пространством как жизненно важным аспектом, касающимся национальных интересов. В соответствии с этим подходом США намерены отстаивать свои права, возможности и свободу действий в космическом пространстве. Они будут разубеждать и удерживать прочих от ущемления упомянутых прав и от развития средств, предназначенных для этой цели. При необходимости соперникам будет отказано в возможности использовать космическое пространство, если они таким образом преследуют цели, враждебные национальным интересам США».

              Чисто американский подход, будто космос уже ими приватизирован, и они пустят туда исключительно лояльных себе союзников. Россия явно в этот список, по мнению Вашингтона, не входит, но и спрашивать-то Москва никого не собирается. При этом российский МИД тактично заявляет, что нынешние испытания «не создавали угрозы другим космическим объектам, не нарушали международное право».

              Но от своего права на космос Россия никогда не откажется и будет его при необходимости отстаивать. В том числе и с использованием новейших средств, о которых осведомлены в США.

              А из неупомянутых сейчас – это и новая система противоракетной обороны А-235 «Нудоль» (названная по одноименному ОКР), которая способна сбивать как МБР (межконтинентальные баллистические ракеты), так и спутники. Вероятно, что это не единственная отечественная разработка, которая будет способна лишить систем навигации любую армию мира. И не только средств навигации.


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