Российский спутник-инспектор приблизился к американскому космическому аппарату

Российский «блуждающий» спутник «Луч» приблизился к аппарату американского оператора связи Intelsat на геостационарной орбите.

Как пишет издание c4isrnet со ссылкой на данные систем слежения за объектами в космосе CelesTrak, «Луч» пошел на сближение 27 августа и остановился неподалеку от спутника Intelsat 17, передает РИА «Новости».

По данным издания, российский спутник делал подобные непродолжительные остановки на разных широтах около 17 раз за последние пять лет.

Напомним, в субботу командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский военный космический аппарат «Космос-2521», который неофициально прозвали спутником-инспектором, с начала года выполнил несколько новых маневров.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД