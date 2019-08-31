США засекли маневры российского спутника-инспектора

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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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Юбилей протестов напомнил о лицемерии властей Латвии

В 2009 году экономика Латвии буквально обрушилась, население впало в паникуФото: Ints Kalnins/Reuters
Ровно 10 лет назад латвийские власти разогнали митинг против закрытия больницы, а до того в Риге вспыхнули настоящие бои между оппозицией и полицией, действовавшей предельно жестко. Тем не менее Латвия имеет наглость регулярно «учить жизни» Россию, попрекая ее разгоном несогласованных акций. Пришло время напомнить Латвии о страницах ее собственной истории. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
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Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              31 августа 2019, 13:05

              Текст: Ольга Никитина

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              Российский военный космический аппарат «Космос-2521», который неофициально прозвали спутником-инспектором, с начала года выполнил несколько новых маневров, свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

              По информации NORAD, в январе спутник находился на околоземной орбите с параметрами 280 км на 285 км. В первых числах февраля его орбита начала постепенно снижаться и к 10 апреля ее минимальная высота составила 227 км. Затем спутник снова подняли, и в начале лета он имел орбиту 247 на 282 км, передает ТАСС.

              К концу августа спутник снова снизился, он движется по орбите с высотой в перигее – 230 км, в апогее – 235.

              По данным американской стороны, траектория полета «Космоса-2521» вокруг Земли смещается так, что в течение суток он более 10 раз пролетает над разными частями Северной Америки.

              Спутник «Космос-2521», который, по данным ряда специализированных ресурсов, способен выполнять орбитальные маневры в десятки и сотни километров, был запущен 23 июня 2017 года с космодрома «Плесецк». Минобороны официально сообщило об этом пуске, однако в заявлении ведомства говорилось только об аппарате «Космос-2519». Спутник начал выполнять регулярные маневры в космосе с октября 2017 года.

              В августе прошлого года американское издание National Interest писало о том, что в России существует программа разработки «спутников-убийц», способных выводить из строя другие космические аппараты.

              О «пробуждении» таинственных российских «спутников-убийц» американские СМИ сообщили в мае 2017 года.

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