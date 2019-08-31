США засекли маневры российского спутника-инспектора

Российский военный космический аппарат «Космос-2521», который неофициально прозвали спутником-инспектором, с начала года выполнил несколько новых маневров, свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По информации NORAD, в январе спутник находился на околоземной орбите с параметрами 280 км на 285 км. В первых числах февраля его орбита начала постепенно снижаться и к 10 апреля ее минимальная высота составила 227 км. Затем спутник снова подняли, и в начале лета он имел орбиту 247 на 282 км, передает ТАСС.

К концу августа спутник снова снизился, он движется по орбите с высотой в перигее – 230 км, в апогее – 235.

По данным американской стороны, траектория полета «Космоса-2521» вокруг Земли смещается так, что в течение суток он более 10 раз пролетает над разными частями Северной Америки.

Спутник «Космос-2521», который, по данным ряда специализированных ресурсов, способен выполнять орбитальные маневры в десятки и сотни километров, был запущен 23 июня 2017 года с космодрома «Плесецк». Минобороны официально сообщило об этом пуске, однако в заявлении ведомства говорилось только об аппарате «Космос-2519». Спутник начал выполнять регулярные маневры в космосе с октября 2017 года.

В августе прошлого года американское издание National Interest писало о том, что в России существует программа разработки «спутников-убийц», способных выводить из строя другие космические аппараты.

О «пробуждении» таинственных российских «спутников-убийц» американские СМИ сообщили в мае 2017 года.

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