Минобороны провело испытания спутника-инспектора

Минобороны России провело эксперимент по отделению малого спутника, оценивающего состояние российской космической группировки, от аппарата-носителя.

«Минобороны России в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там отметили, что целью эксперимента стало продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников. «Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника», – пояснили в Минобороны.

Напомним, российский военный спутник-инспектор был выведен на орбиту в конце ноября текущего года.

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