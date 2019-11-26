Российский военный спутник-инспектор выведен на орбиту

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что выведение космического аппарата на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» прошло в штатном режиме, со спутником установлена устойчивая телеметрическая связь, передает ТАСС.

«Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли», – сообщили в военном ведомстве, добавив, что бортовые системы космического аппарата функционируют штатно.

Накануне ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.