ВКС России запустили на орбиту военный спутник

Воздушно-космические силы России успешно провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщили в Минобороны.

Пуск провели в 20.52 мск, передает ТАСС.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом (КА), разработанным в интересах Минобороны России», – сказали в военном ведомстве.

Все предстартовые операции, как и сам старт, прошли в штатном режиме. Контроль за пусков и полетом ракеты-носителя осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

«Ракета космического назначения «Союз-2.1в» в 20.54 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил», – добавили в Минобороны.

В сентябре военный спутник на орбиту доставила ракета-носитель «Союз-2.1б».