Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с созданным в интересах Минобороны космическим аппаратом.

«В 10.46 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно выполнен запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».

Там также уточнили, что предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. Контроль за взлетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления.

«В 10.48 мск ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. С.Г. Титова Космических войск Воздушно-космических сил», – добавили в ведомстве.

По данным американского ресурса spaceflightnow.com, запущенный космический аппарат – это третий спутник новой российской единой космической системы (ЕКС), которая предназначена для предупреждения о ракетном нападении.

Напомним, летные испытания ракет серии «Союз-2» начались в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка было проведено 40 пусков «Союзов-2».

В июле 2019 года с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».