С космодрома Плесецк стартовал «Союз» со спутником «Меридиан»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России.

«В 08.56 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты- носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Меридиан», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Там добавили, что запуск прошел штатно. Старт и полет вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.



«В 08.59 мск (ракета) принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», – передает РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

Позже «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат» отделился от ракеты, выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.

Напомним, в 2016 году газета ВЗГЛЯД писала, что проблемы с космическими аппаратами связи нового поколения вынудили Минобороны возобновить закупку спутников связи «Меридиан», в противном случае российская система спутниковой связи не сможет решить оборонные задачи.