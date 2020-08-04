Рябков оценил разногласия по космосу между Россией и США

Между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Разногласия по данной теме сохраняются, они существенные. Но мы даем американцам разъяснения по различным аспектам нашего предложения», – цитирует ТАСС дипломата.

Рябков отметил, что «лучше договариваться, чем идти по пути неконтролируемого наращивания военных потенциалов».

Ранее представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, в рамках которых рабочая группа обсудила существующие и будущие угрозы в области космической безопасности.

Напомним, в июне Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе» якобы в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».

Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США.