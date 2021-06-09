Частный российский микроспутник проверит версию о высадке США на Луне

В России подготовили проект частного микроспутника, предназначенного для съемки следов американских астронавтов на Луне, советских посадочных станций и луноходов.

Разработка проекта началась в 2015 году, на него собрали около 1,5 млн рублей в Сети при помощи краудфандинга, передает РИА «Новости».

Разработчики отметили, что пока завершен аванпроект спутника, его облик представили в 2019 году в Музее космонавтики.

«Сейчас исторический интерес представляют следы первых исследователей: не найдена «Луна-9» – советский аппарат первым совершивший мягкую посадку на Луну. Интересно посмотреть на наши «Луноходы» и, конечно же, следы астронавтов. Я уверен, что такой запуск привлечет внимание всего мира, поэтому мы надеемся найти поддержку тех, кому важно такое внимание. Мы хотим предложить меценатам и спонсорам новую возможность – сделать вклад в освоение космоса», – заявил инициатор проекта Виталий Егоров.

Вес микроспутника составляет меньше 100 кг, его планируется запускать попутно на одной из российских ракет. На него рассчитывают поставить фотокамеру с телескопом, это поможет разглядеть детали поверхности Луны размером до 25 см с высоты 50 км.

Также спутник должен будет проводить разведку прошлых, настоящих и будущих мест для посадки на естественный спутник Земли, в том числе по иностранным программам.

Аппарат сможет картографировать самые интересные для ученых участки Луны с высокой детализацией.

Полная стоимость разработки, производства и летных испытаний, по оценке авторов, составит порядка 750 млн рублей без учета стоимости запуска. Разработчики хотят заинтересовать частных спонсоров, институты РАН и Роскосмос для привлечения финансирования.

«Спонсоры, например, смогут дать название аппарату, чтобы увековечить свой вклад в программу. На поверхность аппарата планируется размещать рекламные логотипы и доставлять к Луне символический груз: послания землян, вымпелы и образцы продукции компаний-спонсоров. С лунной орбиты возможна трансляция музыкальных композиций и проведение съемки в интересах телевизионных компаний», – указали авторы проекта.

Они создали компанию для реализации проекта, она носит название «Орбитальный Экспресс».

Ранее закрылась первая частная российская компания «КосмоКурс», которая планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области.