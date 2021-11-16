Лавров счел лицемерием обвинения США в связи с испытанием Россией вооружений в космосе

Утверждения властей США, что Россия якобы использовала противоспутниковое оружие, являются лицемерием, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства – по меньшей мере лицемерие. Как вы правильно сказали, фактов никаких нет», – передает ТАСС слова Лаврова, прокомментировавшего соответствующие заявления Вашингтона.

Как заявил глава американского космического ведомства Билл Нельсон, представители НАСА находятся в Москве и планируют обсудить в среду с российскими коллегами испытания противоспутникового оружия, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Как заявил Нельсон в интервью газете New York Times, сейчас в Москве находятся руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано и глава Космического центра имени Кеннеди во Флориде Боб Кабана. Он добавил, что они «планируют обсудить испытания с российскими коллегами завтра», передает РИА «Новости».

Нельсон отметил, что представители НАСА уже обсуждали произошедшее с Роскосмосом.

В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.

Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.

Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.

Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.