Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.2 комментария
В МИД обвинили США в злонамеренных слухах о «ядерном оружии России» в космосе
Рябков: США специально приписывают России действия, которые их не устраивают
США злонамеренно занимаются сочинительством, приписывая России действия и намерения, их не устраивающие, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя слухи про то, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе.
Он отметил, что в Москве видели эти сообщения. «Это вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством и приписывают нам разного рода действия или намерения, которые их не устраивают», – передает слова дипломата ТАСС.
В работе с Вашингтоном Москва всегда говорит о том, что не будет реагировать на голословные обвинения разного рада. Рябков подчеркнул, что если США выдвигают претензии, то должны предоставлять и доказательства.
Россия будет отслеживать развитие ситуации, добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уловкой Белого дома публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе.