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    15 февраля 2024, 12:30 • В мире

    США пугают мир «российским ядерным спутником»

    США пугают мир «российским ядерным спутником»
    @ Global Look Press

    Tекст: Михаил Котов

    «Серьезная угроза национальной безопасности» внезапно усмотрена американской разведкой в неких «ядерных спутниках», которые Россия якобы готовится вывести на орбиту. Почему разведслужбы США именно сейчас стали заявлять об этой угрозе, о каких именно аппаратах может идти речь – и как сами США испытывали ядерное оружие на орбите?

    Соединенные Штаты нашли новый повод взбудоражить мир заявлениями о «российской угрозе». Вначале председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер рассказал, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности». Следом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовящемся брифинге в Палате представителей Конгресса для обсуждения якобы имеющейся угрозы национальной безопасности страны.

    Ну а дальше уже американский канал ABS рассказал со ссылкой на неназванные источники, что речь идет о планах России разместить в космосе ядерное оружие. О том же со ссылкой на собственные источники сообщил и CNN.

    Как утверждается, речь идет об оружии, способном уничтожать спутники, хотя «оно только на стадии разработки и еще не размещено на орбите». В то же время американские источники сами признают, что им неизвестно, идет ли речь о некоем аппарате с ядерной энергетической установкой или же с возможностями противоспутниковой борьбы. По итогу, никто напрямую ничего не заявил, но все уверены, что «ужасные русские» опять хотят совершить что-то плохое.

    Время для заявления подобрано идеальное. Вчера все украинские и западные каналы только и обсуждали, что проведенную на Черном море операцию против российского флота. Что примечательно, эта операция не состоялась бы без деятельной поддержки американской разведки. Целеуказание и мониторинг осуществлял круживший неподалеку в международных водах разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

    Вторым компонентом стало использование на беспилотных ударных катерах широкополосного доступа в интернет, доступного при помощи созвездия спутников Starlink от компании SpaceX. Именно это позволяет координировать все подобные операции и осуществлять точное целеуказание в режиме реального времени.

    Подразумевается, что аппараты Starlink могут стать целью для ударов российских противоспутниковых систем. Впрочем, об этом не так давно открыто предупреждал МИД России.

    И вот именно вчера, в этот момент, ни раньше ни позже, американские специалисты по разведке решили собраться, чтобы обсудить планы России, о чем они подробно рассказали СМИ. Все разведки так делают: получил новые данные – сначала поделись со всем миром, а затем уже изучай. Разве что пробирку с «русским плутонием» не показали.

    Чего же боятся американцы и почему они выплеснули происходящее в публичное поле? В ситуации, когда сами американские источники не говорят ничего определенного, можно только предполагать. Пока наиболее обоснованным предположением является то, что американская разведка пугает американских конгрессменов российскими спутниками-инспекторами с ядерной энергетической установкой (при том, что именно США активно испытывают спутники-инспекторы на орбите прямо сейчас).

    Дело в том, что спутники-инспекторы должны обладать как можно большими возможностями для маневра на орбите, а также иметь серьезный запас по бортовому электропитанию, не зависящий от положения космического аппарата относительно Солнца. В таком случае компактный ядерный реактор, питающий силовую установку и установленные приборы, будет весьма кстати. В свое время СССР, а затем и Россия использовала систему морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ «Легенда»). В ее составе были спутники УС-А с ядерной энергетической установкой БЭС-5 «Бук».


    Подобное изделие в сочетании с возможностями современных спутников-инспекторов, способных изучать космические аппараты противника, гораздо больше похожи на реальное развитие усилий российской оборонки по уменьшению возможностей противника в использовании Starlink. Российские военные активно испытывают системы постановки помех и подавления каналов спутниковой связи.

    В настоящее время единственной страной, проводившей испытания ядерного оружия в космическом пространстве, остаются опять же Соединенные Штаты Америки. В рамках проекта «Доминик» 9 июля 1962 года была использована ядерная боеголовка Starfish Prime с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны. Ракетой-носителем «Тор» она была доставлена в космической пространство и активирована на высоте 400 километров над атоллом Джонстон в Тихом океане.

    На такой высоте молекул атмосферы практически нет, поэтому классического «гриба» не получилось.

    А вот яркую вспышку и зарево в небе увидели даже на островах Самоа, более чем в 3 тыс. км от эпицентра взрыва. В отсутствие атмосферы ударная волна и световое излучение многократно слабее, чем у привычного наземного или воздушного взрыва. А вот электромагнитное излучение работает – поражение техники происходит на большом расстоянии.

    В случае со Starfish Prime на Гавайях на расстоянии 1,5 км от эпицентра взрыва под воздействием электромагнитного импульса вышли из строя несколько сотен уличных фонарей и множество самой разной бытовой техники. В те времена мировая спутниковая группировка была куда меньше, однако три спутника были уничтожены сразу же и еще семь быстро деградировали за счет резкого повышения количества заряженных частиц в радиационном поясе Земли.

    В итоге взрыв вывел из строя примерно треть из работавшей тогда на орбите спутниковой группировки.

    Так что да, потенциально использовать ядерный взрыв для выведения из строя чужих спутников можно, но надо понимать, что это будет максимальной эскалацией боевых действий. Поистине крайней мерой. Во-первых, будут уничтожены все аппараты без разбора – и свои, и чужие, и союзные, и нейтральные. И большинство из них – важнейшие, причем гражданского назначения. Будут уничтожены системы геопозиционирования, связи, телевещания, метеорологии, систем спасения, без которых весь мир ослепнет и оглохнет. Будут уничтожены МКС и китайская станция «Тяньгун» – вместе с космонавтами.

    Во-вторых, с большой вероятностью это спровоцирует многократное увеличение космического мусора. В случае начала столкновений космических аппаратов друг с другом орбита Земли может закрыться для человека на многие столетия.

    Однако на данный момент можно выдохнуть. Возможно, перед нами просто американские политические игры. Возможно, всего лишь информационный вброс. В Кремле уже назвали его «очередной уловкой» администрации президента США. В любом случае Россия неоднократно подчеркивала, что категорически против милитаризации космоса, тем более против использования космоса для размещения ядерного оружия. Наша страна является участником соответствующего международного договора, и нет никаких оснований полагать, что Россия стремится его нарушить.

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