«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

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31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:50  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

Материалы и защита космических аппаратов постоянно совершенствуются, но дать полной гарантии от пробоин пока не может никтоФото: nasa.gov
«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Обложка Cosmopolitan с женщиной, которая весит 100+. Что не так?

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Знаменитая плюс-сайз-модель Тесс Холидей появилась на обложке «Космо». Люди видят в этом торжество бодипозитива и изменение отношения к полным женщинам в обществе. Я вижу в этом булшит. Позвольте сказать, почему. Подробности...
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Почему Дальний Восток не будет украинским

Леонид Бляхер, доктор философских наук, профессор (Хабаровск)
Сегодня идет болезненный процесс конструирования нации, как правило, с опорой на прошлое. Адепты новых политических наций «доказывают», что эта территория всегда была нашей, а вас совсем не было. Вот нас тут было. И больше, чем не нас. Подробности...

Датчан и французов больше нет

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Макрон желает, чтобы его «евросоюзники» продолжали так же безропотно топить собственные страны в неконтролируемой миграции, как сам президент топит и обезличивает свою страну. А теперь без эмоций – только цифры и цитаты. Подробности...
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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          «Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

          Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп    31 августа 2018, 12:54
          Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
          Текст: Виктория Никифорова

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          В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»?

          Эта история началась с загадочной реплики Дональда Трампа, которую он произнес в октябре 2017 года на встрече с военными, но обращаясь к журналистам: «Знаете, ребята, что мне это напоминает? Может быть, затишье перед бурей».

          Возможно, президент США не имел в виду ничего особенного. Возможно, наоборот – намекнул, что в будущем стране предстоит военный конфликт, благо обсуждал тогда с силовиками возможность выхода из ядерной сделки с Ираном. В любом случае, преданные трамписты усмотрели в этой реплике свой подтекст.

          Надо понимать, что сторонники действующего президента живут в душной информационной атмосфере, где избранного ими главу государства постоянно за что-нибудь проклинают. Они видят, что напрямую Трамп может общаться с народом только через «Твиттер» – дрессированные СМИ искажают любой его месседж, поэтому и ищут в высказываниях президента тайный смысл. Причем особо «продвинутые» даже подсчитывают буквы и расшифровывают «секретные коды» в президентских твитах, надеясь, что Трамп «подает знаки» своим верным сторонникам.

          Реплика насчет «затишья» была многообещающей. Конспирологи вообразили, что Трамп намекает на скорый путч, который направлен против него: с помощью верных военных президент якобы разгадал замысел злоумышленников и теперь собирается их арестовать. А ключевым в этом шифре стало слово «буря» (storm).

          Уже на следующий день появилось подтверждение данной теории. На знаменитом форуме 4Chan возник некий персонаж под псевдонимом Q. Он позиционировал себя как представителя военной разведки с высоким уровнем допуска к государственным секретам. Согласно легенде, Q поддерживает Трампа, вхож в самые высокие круги, но вынужден шифроваться, чтобы не засекли. При этом он решил поделиться своими тайнами с завсегдатаями 4Chan – так они будут в курсе истинной борьбы Трампа с «глубинным государством» и смогут защитить его, если дело дойдет до вооруженного переворота.

          Q постил сообщения, своей туманностью напоминающие прорицания пифии. Он предсказывал бунты, восстания, мобилизацию национальной гвардии, обещая скорые аресты Хиллари Клинтон, главы ее избирательного штаба Джона Подесты и самого Джорджа Сороса. А время от времени радовал публику утверждениями, что непримиримый критик Трампа Джон Маккейн и скандальная помощница Клинтон Хума Абедин вынуждены ходить с браслетами, отслеживающими их перемещения. Значит, настоящий арест не за горами, тем более что в Европу уже отправлены запросы на экстрадицию некоторых лидеров Демпартии.

          Любимая тема Q – пресловутый «пицца-гейт», искусственно раздутый скандал, в ходе которого всплыли интересные связи четы Клинтон с исламскими радикалами из Саудовской Аравии и возникло предположение, что эта уважаемая семья активно участвует в растлении малолетних с помощью сотрудницы (или даже любовницы) Хиллари Хумы Абедин и ее мужа, который в свободное время любит рассылать женщинам свои фото в стиле «ню».

          Мейнстримные СМИ смеются над «пицца-гейтом» как над бредом конспирологов. Однако серьезного расследования этих обвинений не проводилось. Это позволяет конспирологам утверждать, что они были правы.

          При этом, по мнению Q, спецпрокурор Роберт Мюллер вовсе не копает под Трампа, расследуя дело о русских хакерах. Наоборот, вместе с президентом он готовится предъявить общественности шокирующие факты по «пицца-гейту», одновременно арестовав Клинтонов и Обаму.

          Вскоре Q переместился на еще более отмороженный форум 8Chan, где его «проповеди» продолжают набирать популярность. Сегодня только на reddit у сообщества «Великое пробуждение» (Great Awakening) более 60 тысяч фолловеров. Поклонники полагают, что всего у Q миллионы фолловеров по всему миру.

          Насчет личности Q существуют разные предположения. Одни полагают, что это коллективный псевдоним какие-то людей из военной разведки, которые действительно что-то знают и столь экзотическим способом пытаются уберечь президента от хитрых планов «глубинного государства».

          Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп в свободное от основной работы время.

          Наиболее экзотическая версия заключается в том, что Q – это сын 35-го президента США Джон Кеннеди-младший, который не погиб при загадочных обстоятельствах в 1999 году, а инсценировал свою смерть, чтобы спрятаться от все того же «глубинного государства».

          Версия о том, что Q – обычный шутник, который ловко высмеивает страхи и надежды сторонников Трампа, популярностью не пользуется. Хотя некоторые его посты неизбежно наводят на такую мысль.

          Шло время, фолловеры Q объединились под самоназванием QAnon. Они ждут «Великого пробуждения», которое должно настать перед «Бурей». В переводе на человеческий язык это означает, что в случае попытки переворота и незаконного смещения Дональда Трампа с поста президента США активисты QAnon выйдут на улицы, а там... Что будет «там» – загадка, но некоторые пророчат гражданскую войну.

          QAnon был бы обычной конспирологической теорией, на которые столь падки американские избиратели. Однако этим летом сторонники сетевого движения действительно начали выходить на улицы. Люди с большой буквой Q в руках и на футболках были запечатлены на митингах в поддержку Трампа во Флориде.

          После этого про QAnon стали писать большие газеты – пусть и со скепсисом, но все-таки. В фолловерах Q были замечены некоторые местные знаменитости – спортсмены, журналисты, общественные деятели. На его посты стали ссылаться блогеры, пишущие о политике. Поддержала QAnon и актриса Розанна Барр, известная сторонница Трампа.

          История о том, как никому не известный персонаж с комичными постами типа «Где Хума? Следите за Хумой!» за полгода стал влиятельным «лидером мнений», хорошо отражает тот хаос, который творится в головах простых американцев.

          В традиционных СМИ они полностью разочаровались – там нет ничего, кроме антитрамповской пропаганды.

          Недаром Q регулярно упоминает в своих постах операцию «Пересмешник». Так называлась реальная операция ЦРУ, проводившаяся в 1950–1960-е годы. Агенты вербовали журналистов влиятельнейших СМИ и заставляли их публиковать нужную информацию. Формально это прекратилось в середине 1970-х, но многие американцы убеждены, что операция идет до сих пор и спецслужбы используют все ведущие газеты в собственных целях.

          В таком информационном вакууме граждане клюют на любой альтернативный источник информации. Тем более что в постах Q они видят немало справедливых наблюдений. Президент Трамп действительно сталкивается с нешуточным давлением элит. Эта подковерная борьба и есть та тема, от которой отвлекают свою аудиторию мейнстримные СМИ.

          Истории с «русскими хакерами» и «рукой Кремля» стряпаются как раз для того, чтобы читатель не обращал внимания на то, что действительно творится в Белом доме. «Россия тут ни при чем», – пишет Q в одном из своих постов. И в этом с ним трудно не согласиться.


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