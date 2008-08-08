«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»?

Эта история началась с загадочной реплики Дональда Трампа, которую он произнес в октябре 2017 года на встрече с военными, но обращаясь к журналистам: «Знаете, ребята, что мне это напоминает? Может быть, затишье перед бурей».

Возможно, президент США не имел в виду ничего особенного. Возможно, наоборот – намекнул, что в будущем стране предстоит военный конфликт, благо обсуждал тогда с силовиками возможность выхода из ядерной сделки с Ираном. В любом случае, преданные трамписты усмотрели в этой реплике свой подтекст.

Надо понимать, что сторонники действующего президента живут в душной информационной атмосфере, где избранного ими главу государства постоянно за что-нибудь проклинают. Они видят, что напрямую Трамп может общаться с народом только через «Твиттер» – дрессированные СМИ искажают любой его месседж, поэтому и ищут в высказываниях президента тайный смысл. Причем особо «продвинутые» даже подсчитывают буквы и расшифровывают «секретные коды» в президентских твитах, надеясь, что Трамп «подает знаки» своим верным сторонникам.

Реплика насчет «затишья» была многообещающей. Конспирологи вообразили, что Трамп намекает на скорый путч, который направлен против него: с помощью верных военных президент якобы разгадал замысел злоумышленников и теперь собирается их арестовать. А ключевым в этом шифре стало слово «буря» (storm).

Уже на следующий день появилось подтверждение данной теории. На знаменитом форуме 4Chan возник некий персонаж под псевдонимом Q. Он позиционировал себя как представителя военной разведки с высоким уровнем допуска к государственным секретам. Согласно легенде, Q поддерживает Трампа, вхож в самые высокие круги, но вынужден шифроваться, чтобы не засекли. При этом он решил поделиться своими тайнами с завсегдатаями 4Chan – так они будут в курсе истинной борьбы Трампа с «глубинным государством» и смогут защитить его, если дело дойдет до вооруженного переворота.

Q постил сообщения, своей туманностью напоминающие прорицания пифии. Он предсказывал бунты, восстания, мобилизацию национальной гвардии, обещая скорые аресты Хиллари Клинтон, главы ее избирательного штаба Джона Подесты и самого Джорджа Сороса. А время от времени радовал публику утверждениями, что непримиримый критик Трампа Джон Маккейн и скандальная помощница Клинтон Хума Абедин вынуждены ходить с браслетами, отслеживающими их перемещения. Значит, настоящий арест не за горами, тем более что в Европу уже отправлены запросы на экстрадицию некоторых лидеров Демпартии.

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Любимая тема Q – пресловутый «пицца-гейт», искусственно раздутый скандал, в ходе которого всплыли интересные связи четы Клинтон с исламскими радикалами из Саудовской Аравии и возникло предположение, что эта уважаемая семья активно участвует в растлении малолетних с помощью сотрудницы (или даже любовницы) Хиллари Хумы Абедин и ее мужа, который в свободное время любит рассылать женщинам свои фото в стиле «ню».

Мейнстримные СМИ смеются над «пицца-гейтом» как над бредом конспирологов. Однако серьезного расследования этих обвинений не проводилось. Это позволяет конспирологам утверждать, что они были правы.

При этом, по мнению Q, спецпрокурор Роберт Мюллер вовсе не копает под Трампа, расследуя дело о русских хакерах. Наоборот, вместе с президентом он готовится предъявить общественности шокирующие факты по «пицца-гейту», одновременно арестовав Клинтонов и Обаму.

Вскоре Q переместился на еще более отмороженный форум 8Chan, где его «проповеди» продолжают набирать популярность. Сегодня только на reddit у сообщества «Великое пробуждение» (Great Awakening) более 60 тысяч фолловеров. Поклонники полагают, что всего у Q миллионы фолловеров по всему миру.

Насчет личности Q существуют разные предположения. Одни полагают, что это коллективный псевдоним какие-то людей из военной разведки, которые действительно что-то знают и столь экзотическим способом пытаются уберечь президента от хитрых планов «глубинного государства».

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп в свободное от основной работы время.

Наиболее экзотическая версия заключается в том, что Q – это сын 35-го президента США Джон Кеннеди-младший, который не погиб при загадочных обстоятельствах в 1999 году, а инсценировал свою смерть, чтобы спрятаться от все того же «глубинного государства».

Версия о том, что Q – обычный шутник, который ловко высмеивает страхи и надежды сторонников Трампа, популярностью не пользуется. Хотя некоторые его посты неизбежно наводят на такую мысль.

Шло время, фолловеры Q объединились под самоназванием QAnon. Они ждут «Великого пробуждения», которое должно настать перед «Бурей». В переводе на человеческий язык это означает, что в случае попытки переворота и незаконного смещения Дональда Трампа с поста президента США активисты QAnon выйдут на улицы, а там... Что будет «там» – загадка, но некоторые пророчат гражданскую войну.

QAnon был бы обычной конспирологической теорией, на которые столь падки американские избиратели. Однако этим летом сторонники сетевого движения действительно начали выходить на улицы. Люди с большой буквой Q в руках и на футболках были запечатлены на митингах в поддержку Трампа во Флориде.

После этого про QAnon стали писать большие газеты – пусть и со скепсисом, но все-таки. В фолловерах Q были замечены некоторые местные знаменитости – спортсмены, журналисты, общественные деятели. На его посты стали ссылаться блогеры, пишущие о политике. Поддержала QAnon и актриса Розанна Барр, известная сторонница Трампа.

История о том, как никому не известный персонаж с комичными постами типа «Где Хума? Следите за Хумой!» за полгода стал влиятельным «лидером мнений», хорошо отражает тот хаос, который творится в головах простых американцев.

В традиционных СМИ они полностью разочаровались – там нет ничего, кроме антитрамповской пропаганды.

Недаром Q регулярно упоминает в своих постах операцию «Пересмешник». Так называлась реальная операция ЦРУ, проводившаяся в 1950–1960-е годы. Агенты вербовали журналистов влиятельнейших СМИ и заставляли их публиковать нужную информацию. Формально это прекратилось в середине 1970-х, но многие американцы убеждены, что операция идет до сих пор и спецслужбы используют все ведущие газеты в собственных целях.

В таком информационном вакууме граждане клюют на любой альтернативный источник информации. Тем более что в постах Q они видят немало справедливых наблюдений. Президент Трамп действительно сталкивается с нешуточным давлением элит. Эта подковерная борьба и есть та тема, от которой отвлекают свою аудиторию мейнстримные СМИ.

Истории с «русскими хакерами» и «рукой Кремля» стряпаются как раз для того, чтобы читатель не обращал внимания на то, что действительно творится в Белом доме. «Россия тут ни при чем», – пишет Q в одном из своих постов. И в этом с ним трудно не согласиться.