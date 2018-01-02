Трамп собрался посадить помощницу Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что, помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин, нужно посадить в тюрьму.

«Бесчестная помощница Хиллари Клинтон Хума Абедин обвиняется в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов. Помните фотографии моряков на субмарине? Посадить!» – написал Трамп в Twitter.

Напомним, на сайте WikiLeaks была опубликована 28-я часть конфиденциальных писем Джона Подесты – председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сайт называет публикацию спецвыпуском, посвященным минюсту, ФБР и помощнице Клинтон Хуме Абедин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новые письма Клинтон нашли при расследовании вокруг мужа ее помощницы.