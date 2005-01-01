Расистская шутка про подругу Обамы привела к отмене сериала про сторонницу Трампа

На ABC отменили показ телесериала «Розанна» после того, как исполнительница главной роли Розанна Барр оставила расистское сообщение в Twitter, сообщила президент компании ABC Entertainment Чэннинг Данджи.

Белая американка Барр заявила, что, будь у исламистского движения «Братья-мусульмане» и «Планеты обезьян» (роман и серия фильмов) ребенок, им стала бы Валери Джарретт – экс-советница и друг семьи Барака Обамы, передает ТАСС.

Шутку Барр посчитали расистской. Актриса удалила запись, извинилась и обещала больше не пользоваться Twitter. Но Барр все равно уволили. Данджи заявила, что слова актрисы были «мерзкими и отвратительными».

Глава студии Disney, которой принадлежит компания, Роберт Айгер, комментируя увольнение Барр, заявил: «В этой ситуации можно было принять лишь одно верное решение, и это было сделано».

Сериал «Розанна» выходил в 1988–1997 годах. После долгого перерыва в марте начался показ 10-го сезона. Сериал считался одним из самых успешных в США, получил ряд премий, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

Стоит отметить, что Данджи – первая афроамериканка на посту президента ABC.

В сериале Барр создала образ сторонницы президента США Дональда Трампа. Сама актриса также поддерживает действующего главу Белого дома. Трамп хвалил сериал, назвав его «великолепным», сообщает «Голос Америки».