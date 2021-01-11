Эксперты оценили угрозу соцсетей США для россиян

Взгляд
11 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Чем политическая цензура в США опасна для России

Цензура в США набирает обороты Jaap Arriens/Global Look Press
Вслед за ограничением доступа к аккаунтам американцев, несогласных с итогами выборов, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Подобная цензура со стороны западных интернет-платформ может коснуться и России, где около 50% пользователей владеют аккаунтами в иностранных соцсетях. Как Twitter и Facebook могут навредить выборам в России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
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Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...
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Интернет-гиганты – новые враги государств

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Если бы Facebook не выжигал огнем и мечом конкурентов, Google не убивал бы поисковую выдачу неугодных, Twitter не издевался бы над президентом, а владельцы стриминговых платформ блокировали бы трансляции с откровенным насилием сами, то необходимости в ужесточении законодательства не было бы. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Эксперты оценили угрозу соцсетей США для россиян

       11 января 2021, 15:20
    Фото: Nick Ansell/PA Wire/PA Images/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Пока мы зависимы от платформ США, они могут делать с нашими медийными потоками все, что угодно», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Игорь Ашманов, комментируя призыв основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова к пользователелям переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.

    «История с блокированием аккаунтов Дональда Трампа ясно показывает, что соцсети перестали стесняться и больше не скрывают своей ангажированности, а решение о банах принимается компаниями по звонку «сверху», – считает гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

    По мнению собеседника, в этом есть риски и для России. «Примерно 50% пользовательских аккаунтов наших граждан размещено на американских платформах. Возможно даже больше, если учесть YouTube. И пока мы зависим от их платформ, они могут делать с нашими новостными и медийными потоками все, что угодно. Потому нам нужно развивать собственные соцсети и видеохостинги, чтобы оставаться независимыми. Надеюсь, безумство Америки нам в этом поможет», – отмечает эксперт.

    «Но проблема в том, что не все наши чиновники осознают эти риски. Некоторые управленцы часто используют Twitter или Facebook для общения с населением. В Якутии, например, все общение граждан с государством происходит в WhatsApp», – указал Ашманов, назвав такую ситуацию опасной для государства в целом.

    В то же время руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что американцы вряд ли смогут повлиять на внутриполитические процессы в России с помощью соцсетей из-за того, что в России до сих пор сильно телевидение. «Доверие к нему падает, но именно телевидение остается основным каналом получения информации», – отметил Мамонов. Так, с помощью ТВ примерно 46% россиян получают информацию, в то время как через соцсети – 15%.

    «Социальные сети имеют свою аудиторию, в том числе и политически заряженного электората, но эта аудитория не столь масштабна. У нас другая структура потребления информации и, соответственно, другие источники», – заключил Мамонов.

    Напомним, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.

    «Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете», – написал Дуров в Telegram в ответ на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store.

    9 января Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений сервис Parler, который был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям и приобрел популярность у сторонников Дональда Трампа на фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии выборов в США. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей.

    Кроме того, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

    Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредил об угрозе от Twitter и Facebook выборам в России.

    «Западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев.


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