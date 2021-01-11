Эксперты оценили угрозу соцсетей США для россиян

«Пока мы зависимы от платформ США, они могут делать с нашими медийными потоками все, что угодно», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Игорь Ашманов, комментируя призыв основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова к пользователелям переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.

«История с блокированием аккаунтов Дональда Трампа ясно показывает, что соцсети перестали стесняться и больше не скрывают своей ангажированности, а решение о банах принимается компаниями по звонку «сверху», – считает гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

По мнению собеседника, в этом есть риски и для России. «Примерно 50% пользовательских аккаунтов наших граждан размещено на американских платформах. Возможно даже больше, если учесть YouTube. И пока мы зависим от их платформ, они могут делать с нашими новостными и медийными потоками все, что угодно. Потому нам нужно развивать собственные соцсети и видеохостинги, чтобы оставаться независимыми. Надеюсь, безумство Америки нам в этом поможет», – отмечает эксперт.

«Но проблема в том, что не все наши чиновники осознают эти риски. Некоторые управленцы часто используют Twitter или Facebook для общения с населением. В Якутии, например, все общение граждан с государством происходит в WhatsApp», – указал Ашманов, назвав такую ситуацию опасной для государства в целом.

В то же время руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что американцы вряд ли смогут повлиять на внутриполитические процессы в России с помощью соцсетей из-за того, что в России до сих пор сильно телевидение. «Доверие к нему падает, но именно телевидение остается основным каналом получения информации», – отметил Мамонов. Так, с помощью ТВ примерно 46% россиян получают информацию, в то время как через соцсети – 15%.

«Социальные сети имеют свою аудиторию, в том числе и политически заряженного электората, но эта аудитория не столь масштабна. У нас другая структура потребления информации и, соответственно, другие источники», – заключил Мамонов.

Напомним, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.

«Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете», – написал Дуров в Telegram в ответ на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store.

9 января Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений сервис Parler, который был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям и приобрел популярность у сторонников Дональда Трампа на фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии выборов в США. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей.

Кроме того, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредил об угрозе от Twitter и Facebook выборам в России.

«Западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев.