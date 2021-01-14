В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену

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14 января, четверг | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россиянам напомнили о запрете на использование незарегистрированных вакцин
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Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову.
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Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением.
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К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая.
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену
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Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
«Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости».
Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter.
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Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Раскрыты имена агентов ЦРУ, отторгавших Литву от СССР
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось подготовкой и вооружением литовских националистов, а также стояло за взрывом против советских военных в 1991 году в Вильнюсе, об этом сообщается в материалах фотовыставки в Общественной палате.
Экспозицию «30 лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел» составляют свидетельства множества очевидцев и различные документы, передает РИА «Новости».
В материалах сообщается, что в 1990 году в Вильнюс приехали агенты ЦРУ, ими руководили Андрюс Эйва (он же Эндрю Эйве, Андрюс Эйтавичюс) и Леонардо Хоф.
«Они сразу попали в близкое окружение Витаутаса Ландсбергиса [тогдашнего председателя Верховного совета Литвы] и директора департамента охраны края (ДОК) Аудрюса Буткявичюса», – отмечается в одном из текстов.
Эйва, согласно материалам, занимался боями в городских условиях, у него был опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане. Он изучал возможности «партизанского движения» в качестве консультанта правительства Литвы, а также выезжал в районы, закрытые для иностранцев.
«В январе 1991 года Эйва занимался вооружением людей, защищавших здание литовского Верховного совета. По его требованиям оборонявшимся раздали стрелковое оружие, взрывпакеты и даже самодельные «коктейли Молотова». После январских событий в Литве Эйва был инициатором серии взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей, лично руководил действиями боевиков в их столкновениях с подразделениями Советской армии», – сообщается в материалах.
Также с событиями в Вильнюсе был связан профессор из США Джин Шарп, известный как «отец цветных революций». «Литву он посетил еще в мае 1990 года. Общался с Буткявичюсом и его соратниками, давал им советы, вручал методическую литературу», – пояснили авторы.
Согласно материалам выставки, на ЦРУ также работали близкие соратники Ландсбергиса: американка литовского происхождения, журналистка и переводчица Рита Дапкуте и финансист Кестутис Урба.
«В окружении Эйвы в Вильнюсе еще тогда появился Евгений Дикий с Украины, позже лидер бандеровского батальона [запрещенного в России] «Айдар» и [ныне] пропагандист «ценностей Майдана». С отрядом украинских «студентов-добровольцев» он прибыл на помощь литовским «нацикам». То, чему они научились в 1991 году в Литве, было использовано в 2014 году на Украине. Много лет спустя Дикий вспоминал, что именно в Вильнюсе его научили делать «коктейль Молотова», – сообщается в материалах выставки.
Напомним, Следственный комитет России в 2020 году заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. В марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла «заведомо неправосудный приговор». После этого министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска попросила ЕС обеспечить защиту литовских судей, которым в России предъявлены обвинения.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января» 1991 года. Местная прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. При этом на заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе. Россия пообещала ответить на приговор литовского суда по событиям 1991 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что Литва приговорила последнего советского маршала.
Белый дом обнародовал обращение Трампа к американцам
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Пресс-служба Белого дома обнародовала обращение действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к американцам по поводу произошедших на прошлой неделе беспорядков на территории Конгресса США.
«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. «Сделать Америку вновь великой» (предвыборный лозунг кампании Трампа) – всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение», – приводит ТАСС текст видеообращения Трампа, опубликованного в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Twitter.
«Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США. Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться», – подчеркнул Трамп.
Как отметил американский лидер, за последний год в США происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений». «Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка – страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием», – подчеркнул глава Белого дома.
Трамп призвал всех американцев искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. «Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью. Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали», – выразил уверенность президент США.
Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу
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Предводитель республиканского большинства в Cенате США Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату Конгресса для проведения процедуры импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщило The Washington Post.
По сведениям издания, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте, передает ТАСС.
Представители Макконнелла заявили изданию, что верхняя палата не соберется для обсуждения основных вопросов до 19 января – самой ранней возможной даты начала процедуры импичмента в Сенате. В пятницу состоится лишь формальное краткое заседание, для включения в него серьезной повестки требуется согласие всех сенаторов. Таким образом, импичмент по существу будет рассматриваться уже после истечения полномочий Трампа.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Импичмент Трампу прошел голосование Палаты представителей
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Импичмент действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей, согласно официальным результатам.
Палата представителей утвердила правила и приступила к двухчасовым дебатам по тексту резолюции об импичменте, передает РИА «Новости».
Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.
Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа
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Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования в эфире телеканала C-SPAN.
Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала необходимое для ее утверждения количество голосов законодателей. Статья обвинения в принятом нижней палатой документе одна – подстрекательство к мятежу, передает ТАСС.
Согласно трансляции голосования из Конгресса США, импичмент Трампа поддержали 222 демократа и десять членов Республиканской партии, при этом 197 республиканцев проголосовали против, передает РИА «Новости».
После голосования в Палате представителей вопрос перейдет на рассмотрение Сената США, который выходит с каникул 19 января – за день до инаугурации Джозефа Байдена.
Накануне импичмент Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей. В среду глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Рейтинг Трампа упал до рекордных показателей за все президентство
Рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низких показателей за все четыре года его президентства и составил 34%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.
Действия Трампа одобряют 34% респондентов, не одобряют – 63%. Между тем рейтинг действующего главы США среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему остается высоким – 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года – тогда Трампа поддерживали 83% опрошенных республиканцев, передает РИА «Новости».
Уровень поддержки Трампа снизился также среди независимых избирателей, поддержать его готовы 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.
Politico подчеркивает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был «необычайно стабильным» и, как правило, фиксировался в отрезке от «почти 40 до почти 50». Рейтинг Трампа упал после его отказа признать поражение на выборах, а также после штурма Капитолия.
Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
Лидер республиканцев в Палате представителей признал вину Трампа за штурм Капитолия
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Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что импичмент действующему президенту Дональду Трампу является ошибкой, но признал его ответственность за штурм Капитолия.
«Я считаю, что импичмент президента в такой короткий промежуток времени являлся бы ошибкой. Не было проведено никакого расследования. Не было никаких слушаний. Более того, Сенат подтвердил, что процесс может начаться только после того, как избранный президент [Джозеф] Байден будет приведен к присяге», – цитирует Маккарти ТАСС.
Вместе с тем политик заявил, что Трамп ответственен за штурм Капитолия, в результате которого погибли пять человек. «Это не значит, что президент ни в чем не виноват. Президент несет ответственность за нападение толпы погромщиков на Конгресс», – добавил он.
В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.
Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа
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Спикер Палаты представителей Конгресса США, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.
«Палата представителей <...> продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. Дональд Трамп представляет явную и актуальную опасность для нашей страны. <...> Мы вновь выполнили свою клятву защищать <...> Конституцию США», – приводит ТАСС текст заявления Пелоси, сделанного в эфире американских телеканалов.
Ранее контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США
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Соединенные Штаты переживают в эти дни беспрецедентную атаку на свободу слова, заявил действующий президент США Дональд Трамп в видеообращении к согражданам, опубликованном пресс-службой Белого дома.
«Я также хочу сказать несколько слов про беспрецедентную атаку на свободу слова, которую мы увидели в последние дни. Налицо напряженные и сложные времена. Усилия, призванные подвергнуть цензуре, внести в черный список наших сограждан, не считаться с ними, являются неправильными и опасными», – приводит слова американского лидера ТАСС.
«Сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать, – заявил Трамп. – Все мы можем благодаря своим действиям преодолеть озлобленность и найти точки соприкосновения и общие цели». «Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей страны, доставке чудесных вакцин [от нового коронавируса], преодолении пандемии, восстановлении экономики, защите национальной безопасности и обеспечении верховенства закона», – отметил действующий глава администрации США.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Трамп призвал американцев воздержатся от насилия
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в свете сообщений о новых демонстрациях призвал американцев воздержатся от насилия и содействовать снижению в стране напряженности, сообщил телеканал Fox News.
«В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма», – приводит слова Трампа ТАСС.
Глава действующей американской администрации подчеркнул, что выступает «не за это». «Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие», – подчеркнул американский лидер.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Forbes пригрозил компаниям, которые возьмут на работу «сказочников» Трампа
Журнал Forbes будет считать ложью информацию любой компании, которая наймет сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа, заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн.
По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома – людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, – Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани – лгали в его защиту, заявил Лейн, передает РБК.
По его словам, если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя.
«Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью. Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте», – заявил Лейн.
Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден на выборах президента набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Американские СМИ заявили, что республиканцы не проголосуют за импичмент из-за угроз Трампа
Множество членов Республиканской партии США хотели бы проголосовать за импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу, но они «боятся за свою жизнь», заявил телеканал CNN.
«Лиз Чейни (член Палаты представителей США), эти республиканцы, которые объявили (что проголосуют за – прим. ВЗГЛЯД), они демонстрируют храбрость. В то же время, как мне сообщили источники среди республиканцев, республиканцы ... говорят, что не собираются голосовать за импичмент, потому что все еще боятся Дональда Трампа», – заявила сотрудница CNN Джейми Гэнгэл, передает РИА «Новости».
«Мне сказали, что Белый дом продолжает оказывать давление на этих членов, что Трамп не остановился и что они, цитирую, «опасаются за свою жизнь и жизнь своих семей», – добавила Гэнгэл.
В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
Ранее сообщалось, что предводитель республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл якобы планирует исключить Трампа из партии, однако позже стало известно, что он отказался проводить импичмент действующему президенту.
Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа «верным решением»
Блокировка аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter является «верным решением», заявил глава американской компании Джек Дорси.
«Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, и не горжусь этим <...>. Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter», – приводит слова Дорси ТАСС.
Он добавил, что причиной столь жесткой меры стал ущерб, ставший следствием высказываний Трампа на платформе сервиса.
Вместе с тем Дорси согласился, что подобные решения имеют неоднозначный характер. «Необходимость принимать такие меры фрагментирует общественную дискуссию. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность пояснения, исправления и извлечения уроков. И создают прецедент, который мне кажется опасным: власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии», – признал предприниматель.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Эксперт: Настроения в Республиканской партии США изменились не в пользу Трампа
Настроения в Республиканской партии США изменились не в пользу действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Палата представителей Конгресса США набрала достаточно голосов для импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Трамп стал первым в истории страны главой государства, который дважды подвергся процедуре импичмента. Чтобы обвинение было утверждено, а Трамп – отрешен от власти, необходимо две трети голосов сенаторов. Лидер сенатского большинства Митч Макконнел уже заявил, что не собирается созывать Сенат до инаугурации Джозефа Байдена. То есть если Трампа формально и отстранят от президентства, то это будет уже по окончании срока его полномочий. Исход все же возможного голосования в Сенате, вероятно, будет отрицательным, хотя настроения в руководстве Республиканской партии изменились за последние дни сильно не в пользу Трампа», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
Ранее контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Палата представителей США начала обсуждение резолюции об отставке Трампа
Палата представителей Конгресса США приступила к обсуждению резолюции по импичменту президента страны Дональда Трампа, подготовленной демократами.
Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгрессе в 09.15 по местному времени (17.15 мск).Председатель процедурного комитета Палаты представителей, демократ Джеймс Макговерн на открытии дебатов заявил, что законодатели обсуждают нынешнюю «историческую меру в действительности на месте преступления», передает ТАСС.
«Нас бы тут [на этом заседании] не было, если бы не президент США [и его действия]», – считает конгрессмен. Также он обвинил Трампа в том, что тот спровоцировал «применившую насилие толпу» на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.
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