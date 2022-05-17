Американский депутат назвала план 40-миллиардной помощи Украине отмывом денег

Член Палаты Представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что 40 млрд долларов, которые Конгресс хочет направить Украине в качестве военной помощи, является схемой отмывания денег.

Республиканка отметила, что федеральные законодатели финансируют некоммерческие и неправительственные организации, возглавляемые их друзьями или членами семьи. «И это в основном похоже на схемы отмывания денег», – приводит ее слова Newsweek.

Марджори Тейлор Грин, по информации The Washington Post, выступила против 15 из 16 проектов поддержки киевского режима, мотивировав свое решение необходимостью сосредоточиться на внутренних проблемах США.

«Знаете ли, я забочусь о нашей стране Америке и нашем народе. Вот и все. Детская смесь! Люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Но наш Конгресс собирается направить 40 млрд долларов в какую-то другую страну», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее Грин, намекая на коррупционные интересы семейства Байденов, требовала прекратить «финансирование, смену режима и отмывание денег, аферы и прикрытие американскими политиками своих преступлений в таких странах, как Украина».

Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Рэнд Пол и Марджори Тейлор Грин выступили против 40-миллиардного пакета помощи Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД