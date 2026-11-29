На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Собянин сообщил о нейтрализации 542 летевших к Москве дронов
Собянин: Силы ПВО нейтрализовали 542 летевших к Москве беспилотника
С 17:00 субботы по 7:00 воскресенья в сторону Московского региона летели 542дрона ВСУ, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.
В период с 17:00 субботы по 7:00 воскресенья в сторону Московского региона летели 542 беспилотника.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве», – написал мэр.
В ночь на воскресенье на подлете к столице силы ПВО сбили 36 дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Собянин сообщил о 462 летевших в сторону Московского региона беспилотниках. Аэропорт Внуково вечером субботы перешел на работу с рейсами по согласованию, за ним последовал и Шереметьево. Ближе к 7 утра ограничения сняли.