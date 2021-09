Зеленский получил шанс пойти путем Сталина СССР делал героев из американских преступников и сумасшедших 23 сентября 2021, 08:56

Фото: Фото из досье ТАСС

Текст: Евгений Крутиков

Ровно 35 лет назад, 23 сентября 1986 года, перед Белым домом в Вашингтоне начал свою 218-дневную голодовку Чарльз Латиф Хайдер. Наряду с Анджелой Дэвис и Леонардом Пелтиером, «доктор Хайдер» стал в СССР фигурой культовой. Пионеры и комсомольцы писали им письма, на предприятиях проводились митинги. Можно ли сказать, что эти люди были «пятой колонной Кремля» – и что скрывала об их судьбах советская пропаганда? В сентябре 1986 года тогда уже не молодой профессор астрофизики, специалист по вспышкам на Солнце, признанный авторитет в своей научной области Чарльз Хайдер разбил свою палатку в Лафайет-парке с целью привлечь внимание президента Рейгана к гонке ядерных вооружений и к строительству хранилища ядерных отходов в родном ему штате Нью-Мексико. Туда собирались завести отходы с атомных электростанций из Германии. Кроме того, профессор Хайдер подсчитал, что человечество накопило гигантское количество оружейного плутония на душу населения, а это плохо. В конце 1990-х он издаст книгу «Выживание на планете, зараженной плутонием». Скажем сразу: президент Рейган Хайдера с его палаткой, голодовкой и требованием ядерного разоружения просто не заметил. Охрана Белого дома (и в широком смысле Секретная служба) подразделяет потенциально опасных личностей на три категории: А, В, С («Альфа», «Браво», «Чарли»). А – непосредственная угроза, С – надо присмотреть на всякий случай, но в целом ничего страшного. Хайдер не удостоился даже группы С. Ну сидит себе в парке странный дед с окладистой бородой и в свитере. Даже не скандирует ничего. Герой программы «Время» Зато доктора заметила советская журналистика. Хайдер превратился в чуть ли не ежедневного персонажа программы «Время», все крупные советские газеты в очередь брали у него интервью. В конце концов дошло до того, что в газетах стали публиковать бюллетени о состоянии здоровья доктора Хайдера. В его честь отчеканили памятную медаль, а Михаил Горбачев написал ему приветственное письмо. По мере развития голодовки в советском народе нарастало недоумение. Совсем недавно, в 1981 году, на глазах у всего советского народа на 66-й день голодовки в тюрьме Мейз в Северной Ирландии умер боевик ИРА Бобби Сэндз. А вслед за ним и еще девять голодавших там ирландцев. Маргарет Тэтчер тогда, как известно, даже бровью не повела. А сметливые советские люди подсчитали, что в среднем все голодавшие ирландцы продержались около 60 дней. Мартин Хёрсон умер на 46-й день голодовки, а дольше всех прожил Киеран Дохерти – 73 дня. А Хайдер всё голодает и голодает. Это удивительный факт наложился на агрессивную пропаганду, и к весне 1987 года профессор превратился в широких советских массах в персонажа анекдотов, порой злобных и не всегда смешных. «Абрам, вы слышали, в Америке доктор Хайдер недоедает? – Да шо вы говорите! А пусть то, что доктор Хайдер в Америке недоедает, присылают нам». Ошибка советской пропаганды заключалась, как всегда, в ее прямолинейности. Надо было объяснить в деталях, как обстояло дело. А дело было в том, что профессор, как многие американцы, страдал ожирением. К началу голодовки он весил 136 килограммов при росте 188 сантиметров. Ресурсы его организма были заметно больше, чем у всю жизнь недоедавших ирландских боевиков-подпольщиков. Кроме того, он пил воду с комплексом витаминов, что позволяло поддерживать относительно нормальный обмен веществ. И всё равно он потерял практически половину собственного веса и его потом пришлось выхаживать в больничных условиях. Так что нападки типа «Хайдер по ночам бегает в Макдоналдс» истине не соответствовали. Другое дело, что это была скорее радикальная форма диеты, а не радикальная форма протеста, как у ирландцев. Американский ученый Чарльз Хайдер и советский академик Виталий Иосифович Гольданский (фото: Валентина Поляковская/Фотохроника ТАСС) У Хайдера была типичная внешность «сумасшедшего профессора» и порой его высказывания вызывали удивление даже у его соратников из «зеленого движения». Но все его знавшие сходятся в том, что это был очень добрый, искренний и честный человек. Он по-настоящему верил в экологическое движение и борьбу против ядерного оружия. И он, кстати, был последователен в своих взглядах. Критиковал Советский Союз ровно за то же, за что критиковал Рейгана – за участие в гонке ядерных вооружений. Просто эти его высказывания до советской публики не доходили. Выйдя из голодовки, он баллотировался в президенты США как самовыдвиженец и закономерно получил ноль (0) голосов. При этом он не был совсем уж выпавшим из истеблишмента человеком. Сперва о нем написал журнал Rolling Stones, а затем и совсем уж тогда респектабельные Washington Post и New York Times. Причем тон статей был вполне сочувствующий. Хайдер ведь не был коммунистом, он призывал к миру без ядерного оружия. Наивно, но все-таки за всё хорошее. Его поддерживала часть Голливуда (Чарли Шин, например) и даже отдельно взятые конгрессмены. Считается, что уговорил профессора прекратить голодовку его сын Пол, который хоть и разделял экологические теории своего отца, но был против таких методов. Здоровье Хайдера был подорвано, ему пришлось установить кардиостимулятор, с которым он прожил еще 17 лет, продолжая бороться против складирования ядерных отходов, и умер в доме престарелых в штате Нью-Мексико в 2004 году. Некролог написало Американское астрономическое общество. В России он уже был никому не интересен. Его образ прочно вошел в массовую культуру постсоветского пространства как анекдотичный образчик пропаганды для внутреннего потребления. Никому никогда не приходило в голову всерьез считать, что доктор Хайдер какая-то там «пятая колонна Кремля». Чудаковатый профессор, не более. Правда, в отделе пропаганды ЦК опыт сочли удачным – и понеслось. Генрих Боровик в том же 1986 году снимает фильм «Человек с Пятой авеню» о некоем Джозефе Маури, белом жителе Нью-Йорка, попавшем в сложную жизненную ситуацию – он потерял жилье, перестаравшись с кредитами. По результатам показа фильма по советскому ТВ Маури вместо того, чтобы снять ему квартирку где-нибудь в Квинсе, привезли в Москву на прием к тогдашнему главе советского МИДа Андрею Громыко. Маури многие сочувствовали, даже звали к себе пожить, но такого отклика в сердцах советского народа, как судьбы Анджелы Дэвис и Леонарда Пелтиера, он не получил. И ведь именно с этими двумя персонажи всё тоже совсем не так, как подавала советская пропаганда. Хау, бледнолицые! Мать Леонарда Пелтиера была сиу, а отец оджибве, и родился он в резервации Черепаховых гор в Северной Дакоте. С малолетства он участвовал в индейском движении, которое в 1970-х годах было крайне радикализовано. «Движение американских индейцев» (ДАИ, AIM) представляло собой конгломерат различных племенных образований, частично зараженных различными формами левачества – от маоизма до ходжаизма. Выше этого, например, до уровня «новых левых», они не поднимались, просто из-за отсутствия образования. Лидеры ДАИ зачастую были выходцами из криминальной среды, что их беда, а не вина. Жизнь в резервации не оставляла возможности учиться. Тут бы выжить. Пелтиеру еще повезло. Он учился в специальной школе, которую содержало Бюро по делам индейцев. А переехав из резервации в Сиэтл, он сперва содержал автомастерскую, в которую набирал освободившихся из тюрем индейцев. На другую работу их не брали. Леонард Пелтиер (фото: Kevin McKiernan/ZUMA/Global Look Press) Тут надо сказать, что ФБР и ЦРУ рассматривали тогда и рассматривают до сих пор индейское движение как серьёзную террористическую угрозу. Это только для нас индейцы - благородные рыцари с томагавками из романов. Ещё до 11 сентября американские спецслужбы всерьёз разрабатывали сценарии, в которых именно индейцы могут быть проводниками иностранного (!) терроризма на территории США. И в первую очередь исламского, хотя дело тут не в идеологии или религии (индейцев-мусульман не существует), а в степени радикализации индейского движения. А в 1970-х годах некоторые отряды ДАИ вели себя хуже, чем пресловутые «Чёрные пантеры», о которых ниже. «Отряды» - это именно вооружённые группы, сформированные по племенному признаку как бы для охраны резерваций (типа «Защитники народа Оглала»). К слову, в некоторые резервации и сейчас специальная «индейская полиция» в составе ФБР предпочитает не соваться. Кроме этого, ДАИ жёстко враждовало с вождями некоторых племён, в первую очередь чероки и сиу. Активисты обвиняли их в «соглашательстве» с американскими властями. Дело в том, что главным политическим пунктом программы ДАИ был пересмотр грабительских соглашений XIX века между вождями племён и Вашингтоном, по которому индейцы лишались своих земель. Ну или как минимум выполнение тех пунктов этих соглашений, которые были выгодны индейцам. Вождей же всё в основном устраивало, поскольку верхушка племён получала доходы от казино и прочие преференции, тогда как масса индейцев жила в ужасающих условиях. Да и сейчас не многим лучше. В феврале 1973 года в одной из самых бедных резерваций, Вундед-ни (Раненное колено) случилось немыслимое. Противостояние между местным вождём Ричардом Уилсоном и ДАИ привело к тому, что вооружённый отряд «Защитников народа Оглала» - более двух сот человек с огнестрельным оружием - захватил населённый пункт Вундед-ни и окопался там. Дальше круче. 8 марта 1973 года активисты провозгласили независимость народа Оглала-сиу и заявили о выходе из договоров с Вашингтоном и вообще из состава США. Главой «независимой страны Оглала» формально стал 80-летний вождь и шаман Фрэнк Глупый Ворон, который демонстративно говорил только на языке лакота и делал вид, что не понимает по-английски. По факту же командовали «восстанием в Вундед-ни» лидеры ДАИ, в первую очередь известный радикал Рассел Минс, уже неоднократно устраивавший стычки с полицией и даже захватывавший в Вашингтоне здание Бюро по делам индейцев. Федеральное правительство пришло в себя не сразу. К Вундед-ни стянули полицию, ФБР и даже войска с бронетранспортёрами. Началась планомерная осада «государства Оглала», целью которой было заморить мятежников голодом. В Вундед-ни не пропускали даже медикаменты, в результате чего умерла беременная индианка-чероки. Начались перестрелки. Погибли два индейца и почти два десятка было ранено. Полицейские потеряли двух человек раненными. Сегодня принято считать, что мятеж в Вундед-ни изначально был лишь демонстративной акцией, но перерос в 71-дневные бои. Это самый долгий конфликт на территории США со времён Гражданской войны. Его даже называют «новыми индейскими войнами», ну а сам факт провозглашения независимости и вовсе беспрецедентен. В конце концов, индейцы при многочисленных посредниках согласились сдаться и освободить Вундед-ни, но часть ушла в подполье. Но эта история создала напряжение вокруг всех резерваций Дакоты. Началось что-то вроде вялотекущей гражданской войны. 26 июня 1975 года два агента ФБР на двух машинах пресекли границу резервации Пайн Ридж, преследуя малолетнего грабителя. Двигаясь в направление ранчо Скачущего Быка, они попали под обстрел. Суммарно в их машины попало около 120 пуль. Патологоанатом затем зафиксировал у одного из них так называемую «защитную рану». Агент попытался инстинктивно прикрыть лицо рукой, и выпущенная в упор пуля пробила ладонь, а затем попала в голову. То есть их, уже раненных, кто-то добивал. Более ста полицейских осадили ранчо Скачущего Быка и взяли его штурмом. Один индеец был убит снайпером, десятки пострадали. На ранчо нашли сгоревшую машину, в которой был пистолет одного из убитых агентов ФБР с отпечатками пальцев Пелтиера, а также винтовка «Ремингтон», из которой добивали агентов. Она была зарегистрирована на Пелтиера. Леонард Пелтиер был задержан в Канаде и на основании показаний некой Миртл Бедный Медведь выдан в США. Эта Миртл утверждала, что она была девушкой Пелтиера и лично видела, как он казнил сотрудников ФБР. Впоследствии выяснилось, что она даже не была с Пелтиером знакома, а ФБР могло запугать её, показав фотографию отрубленных кистей рук индейской активистки Анны Мэй Эквош, труп которой примерно в это же время был найден в резервации Пайн Ридж. К слову, сейчас господствует версия, что Эквош была осведомительницей ФБР и её, скорее всего, убили сами индейцы из ДАИ. В те времена такие были нравы, и ФБР мало чем брезговало. В 1977 году в Фарго Леонард Пелтиер был приговорён к двум пожизненным срокам. По одному за каждого агента ФБР. Бюро скрыло от суда данные баллистической экспертизы, которая не даёт однозначного утверждения, что пули были выпущены из винтовки Пелтиера. Ещё два индейца были оправданы. Летом 1979 года Пелтиер вместе с двумя сокамерниками бежит из федеральной тюрьмы Ломпок. Одного из беглецов пристрелили тут же с вышки охраны, второго поймали через 90 минут, только Пелтиер (индеец всё-таки) скрывался три дня и был пойман по звонку фермера, у которого он пытался украсть кукурузу с поля. На защиту Пелтиера встала вся мировая общественность, включая Нельсона Манделы, Далай Ламу, парламенты ряда европейских стран. Ну и, конечно, Советский Союз. ФБР, кстати, отреагировала на это неадекватно. Дело в том, что активисты ДАИ, а также примкнувшие к ним белые леваки активно показывали в резервациях в передвижных кинотеатрах в рамках народного просвещения гэдээровский истерн «Сыновья Большой Медведицы» с Гойко Митичем в роли индейского вождя дакота, борющегося против колонизаторов. Якобы этот фильм и спровоцировал восстание в Вундед-ни. Всё это было объявлено «провокацией КГБ и Штази», а Гойко Митичу на некоторое время запретили въезд в США. Это, конечно, больше легенда, чем правда. События в Вундед-ни были спровоцированы сугубо местными причинами, а не Гойко Митичем, но осадок остался. Основная проблема дела Пелтиера в США - это очевидные проблемы с доказательной базой обвинения. Причём ФБР создало их себе само, а теперь дать задний ход уже никто не может. Пелтиеру раз за разом отказывают в условно-досрочном освобождении, и в следующий раз он может подать прошение только в 2034 году. И неизвестно, доживёт ли он до этого. В Советском Союзе же реальные обстоятельства дела просто не обнародовались. Есть такой борец за права индейцев Леонард Пелтиер, которого американские власти держат в застенках. Всё. Конец урока политинформации. Стрелял он в полицейских или нет - это не обсуждалось. Мало кто вообще знал, в чем конкретно его обвиняют. Пелтиер был особо популярен в советских школах в том числе и благодаря всё тому же Гойко Митичу и фильмам с его участием. А также романам Фенимора Купера. Многие советские мальчишки играли в индейцев и строили в городских парках вигвамы. А тут готовый живой герой, борец за права индейцев. Романтика. Чёрная пантера А вот Анджела Дэвис была популярна в основном у взрослой части советского народа. Обаятельная, жизнерадостная негритянка с удивительной для СССР причёской была привлекательна сама по себе. А агрессивная пропаганда, её частые приезды в Союз и вовсе сделали её фигурой культовой. Лозунг «Свободу Анджеле Дэвис!» звучал из каждого утюга даже тогда, когда она уже вышла из заключения. Это уже не говоря о причёске «под Анджелу Дэвис», которую делали себе советские женщины, прибегая удивительным ухищрениям. И, конечно же, никому и дела не было, каких политических взглядов она придерживается и за что там её пытались посадить в тюрьму. Анджела Дэвис (фото: Klaus Rose/Imago/Global Look Press) А она была леваком, и её изначальные политические взгляды совсем не походили на каноническую версию марксизма-ленинизма. Заразилась она этим ещё в школе, благодаря дружбе с дочкой Герберта Аптекера, известного американского философа-марксиста еврейского происхождения. Она училась у Маркузе и в начале 1960-х переехала в ФРГ, где жила в лофте в компании таких же студентов-леваков (марихуана, разговоры о социализме, групповой секс). Западная Германия тогда была охвачена студенческими движениями троцкистского и маоистского толка, а также наводнена разнообразными радикалами. Дэвис входила в группу, в которой также состояла и Ульрика Майнхоф, одна из основательных «Фракции Красной Армии» (группа Баадер-Майнхоф), террористка, радикалка и убийца. Насколько Дэвис была близка с ФКА до сих пор точно не установлено, но Штази должно было быть в курсе. Вернувшись в Штаты, Дэвис устраивается преподавателем социальных наук в Калифорнийский университет, но её увольняют оттуда за принадлежность к Коммунистической партии США по личному распоряжению губернатора Калифорнии Рональда Рейгана (привет сторонникам американской университетской независимости). Она становится общественным адвокатом и защищает афроамериканских активистов, большинство из которых на поверку оказываются малолетними уголовниками. В тюрьме Сан-Квентин она знакомится с Джорджем Джексоном - бандитом-рецидивистом, который в тюрьме стал активистом «Чёрных пантер». Это экстремистское движение, боровшееся за права чернокожих террористическими методами. Очень часто «пантерами» становились именно в тюрьмах, в качестве противовеса банде белых заключённых - «Арийскому братству». Братья Джордж и 17-летний Джонатан Джексоны как раз и были основателями одой из крупнейших «чёрных» тюремных банд, действующих в пенитенциарной системе США до сих пор - «Чёрная партизанская семья». А «национально-освободительная» расовая риторика была обычно прикрытием. Выходя на свободу, большинство «пантер» возвращались к обычному образу жизни: наркоторговле и грабежам. Были, конечно, и идейные борцы и продвинутые вожди, но их было меньшинство. Джордж Джексон с ещё тремя подельниками были обвинены в убийстве полицейского и помещены в тюрьму Соледад, которая отличалась исключительно тяжёлыми условиями пребывания. Малолетка Джонатан решил освободить «соледадских братьев» в зале суда. Сейчас 77-летняя Анджела Дэвис объявила себя лесбиянкой и борцом за права ЛГБТ. Но в 1970 году она была по уши влюблена в рецидивиста Джорджа Джексона. Она легально на своё имя купила пистолет и передала его младшему брату возлюбленного. Тот с несколькими такими же недоумками ворвался в зал суда, захватил заложников, включая судью и маршалов, и потребовал освободить заключённых. В результате операции по освобождению заложников погибли сам малолетний «борец за справедливость», один из его сообщников и судья. Один из маршалов был ранен полицейскими. По законам Калифорнии, владелец или приобретатель оружия, из которого совершено убийство, считается соучастником независимо от того, присутствовал ли он на месте преступления. Соответственно, Анджелу Дэвис обвинили в участии в заговоре, захвате заложников и убийстве. Освещал эти события корреспондент «Правды» Борис Стрельников. Называлась статья в главной партийной газете СССР «Случай в Сан-Рафаеле» (по месту происшествия). Именно ветеран советской журналистики Стрельников положил начало культу Анджелы Дэвис. В 1990-х годах в России стал знаменит его сын Василий - «официальный голос» российского MTV и ряда телеканалов. Он говорил по-английски с фантастическим американским акцентом, что придавало его речи некое очарование. Некоторое время Анджела Дэвис скрывалась, но была арестована в Нью-Йорке. Её опознала портье гостиницы. Учитывая тяжесть обвинения и политическую подоплёку, её некоторое время держали в изоляции, но после протестов общественности всё-таки перевели в общую камеру. Затем её выпустили под залог в более чем 100 тысяч долларов - очень крупная на тот момент сумма. Эта история полна удивительных людей. Изначально залог за Дэвис хотела заплатить джазовая певица Арета Франклин. Но в итоге залог за Дэвис внёс абсолютно белый калифорнийский фермер Роджер Макафи. У него тогда было 84 коровы. 15-летним подростком он путешествовал на мотоцикле по Европе. Потом поехал в Израиль, чтобы пойти по стопам Христа. Будучи католиком, прижился в киббуце, прочёл там «Капитал» Маркса и стал коммунистом. В 1981 году он, уже будучи владельцем двух десятков ферм в Калифорнии и Мексике, посетил СССР, где ему пообещали инвестировать в его фермы 20 миллионов долларов. Видимо, как компенсация за помощь Анджеле Дэвис. Сейчас его сын Марк владеет Organic Pastures Dairy - крупнейшей в США фирмой по производству непастеризованного молока. К защите Анджелы Дэвис подключились лучшие левые адвокаты Америки. По их стратегии защиты, легальная покупка оружия не может быть преступлением и не свидетельствует об участии в заговоре. Обвинение в ответ предъявило переписку между Анджелой и Джорджем Джексоном. Защита в ответ заявила, что «тюремный роман» ни о чем незаконном свидетельствовать не может. И они смогли убедить в этом 15 белых присяжных. После 18 месяцев судебного процесса Анджела Дэвис была оправдана. Кстати, единственный выживший в «случае в Сан-Рафаеле» и шедший с Анджелой по тому делу, но в раздельных заседаниях суда, Ратчелл Маджи пытался встать на тропу войны против «белого государства». Он и его защита доказывали, что он - раб, незаконно удерживаемый и лишённый гражданских прав, а потому имел право на «вооружённых побег из рабства». В результате он получил пожизненное. К настоящему времени он сидит уже более 50 лет. А с учётом предыдущих отсидок так и все 55 (за убийство полицейского и вооружённый грабёж). Впоследствии Анджела Дэвис порвала с Коммунистической партией США из-за её - партии - поддержки ГКЧП. Её взгляды с 1991 года начали дрейфовать с сторону совсем уж крайнего левачества, с которого она и начинала. Теперь она борец за права ЛГБТ и всех остальных меньшинств, женщин и заключённых. Вполне себе типичная современная повестка дня, только с радикально социалистическим уклоном. Официальная её должность на данный момент: профессор истории развития разума и феминистских исследований Калифорнийского университета. Что бы это ни значило. * * * Ни Хайдер, ни Пелтиер, ни Дэвис никогда не были ни «пятой колонной», ни даже косвенными проводниками советского влияния. Они использовались в СССР скорее для внутренней пропаганды, чем и объясняется такое пристальное внимание к ним советской прессы и телевидения. В «проводники влияния» можно было бы косвенно записать так называемое «антивоенное движение», то есть всех этих хиппи, которые бойкотировали в Европе военные базы НАТО и выходили на митинги и марши против ядерного оружия. Да и то с большой натяжкой. Левацкая тема не сильно приветствовалась в СССР, а КГБ порой занимался приписками, присваивая себе все эти антивоенные марши. Другое дело, что эта троица действительно приобрела в Советском Союзе особую популярность. Возможно, за отсутствием других аналогичных примеров. Судьбы этих людей где-то яркие, где-то трагичные всё-таки неординарны - и будут ещё долго привлекать к себе внимание.