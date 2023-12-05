В Германии назвали стратегическим просчетом США провал наступления ВСУ

Немецкий журналист Репке: Байден подвел весь мир, поставив на Украину

Tекст: Вера Басилая

Репке считает, что команда Джо Байдена «водила за нос Украину, мир и саму себя в течение полугода», пока не осознала правду, передает RT.

Журналист также пожаловался на «пророссийских» пользователей, которые начали публиковать мемы* под его постом. По словам Репке, США подвели не только Украину, но и его самого, который «поверил оценкам самых крупных в мире разведслужб на планете и я верил в способности украинской армии.

Ранее The Washington Post опубликовала статью о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. Газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия.

Политолог Борис Межуев рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Байден просчитался, когда сделал ставку на войну на Украине.