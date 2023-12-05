Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.27 комментариев
В Германии назвали стратегическим просчетом США провал наступления ВСУ
Немецкий журналист Репке: Байден подвел весь мир, поставив на Украину
Контрнаступление ВСУ 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия, заявил военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.
Репке считает, что команда Джо Байдена «водила за нос Украину, мир и саму себя в течение полугода», пока не осознала правду, передает RT.
Журналист также пожаловался на «пророссийских» пользователей, которые начали публиковать мемы* под его постом. По словам Репке, США подвели не только Украину, но и его самого, который «поверил оценкам самых крупных в мире разведслужб на планете и я верил в способности украинской армии.
Ранее The Washington Post опубликовала статью о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. Газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия.
Политолог Борис Межуев рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Байден просчитался, когда сделал ставку на войну на Украине.
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