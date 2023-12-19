Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

Банк России спасает экономику от перегрева Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности Перейти в раздел

«Российская республика» нужна США для ограбления века В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много. Но по тому, какие задачи ставят перед собой США, можно предположить, зачем эта «Российская республика» понадобилась Вашингтону – и каковы его шансы на успех. Подробности Перейти в раздел

Северный морской путь получит поддержку из космоса Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности Перейти в раздел

Болгарию заставили смириться с российским газом Попытки Болгарии беззаконно заработать на российском газе по миллиарду евро в год провалились. Добилась этого Венгрия, защитив таким образом и свои интересы, и России, и, как ни парадоксально, интересы самой Болгарии. Как это произошло и почему Болгария все еще надеется вернуться к этой идее? Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел