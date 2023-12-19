  • Новость часаЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгарию заставили смириться с российским газом
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО
    Охлобыстин рассказал об отчаянном положении Смольянинова за рубежом
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать
    Путин назвал бесхребетной генерацию сегодняшних политиков в Европе
    Шойгу сообщил о ликвидации большей части иностранных наемников ВСУ
    Шойгу сообщил об изменении тактики общевойскового боя
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 17:25 • Видео

    Украина на краю финансовой пропасти

    О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    Главное
    Шойгу назвал Российскую армию самой боеспособной в мире
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    В боевую учебу ВС России внедрены нестандартные тактические приемы
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    Шойгу: На Украине ликвидированы 103 особо жестоких военных преступника
    Эрдоган: Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС зайдет в тупик
    В издательстве «Захаров» прошли обыски после дела против Акунина

    Банк России спасает экономику от перегрева

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

    Перейти в раздел

    «Российская республика» нужна США для ограбления века

    В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много. Но по тому, какие задачи ставят перед собой США, можно предположить, зачем эта «Российская республика» понадобилась Вашингтону – и каковы его шансы на успех. Подробности

    Перейти в раздел

    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

    Перейти в раздел

    Болгарию заставили смириться с российским газом

    Попытки Болгарии беззаконно заработать на российском газе по миллиарду евро в год провалились. Добилась этого Венгрия, защитив таким образом и свои интересы, и России, и, как ни парадоксально, интересы самой Болгарии. Как это произошло и почему Болгария все еще надеется вернуться к этой идее? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............