Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

Евдокия Шереметьева
Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику
Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.
Владимир Можегов
У русских и нормальных американцев один враг
У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.
Дмитрий Губин
ПЦУ – это пустые церкви Украины
Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.