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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    16 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    18 комментариев
    25 декабря 2023, 19:26 • Видео

    Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

    Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

    Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной. И хотя даже сами украинские руководители признавали, что соглашение выгодно прежде всего Киеву, сам Киев и стал нарушать его положения. Все это в итоге привело и к «Русской весне», и в конечном итоге к спецоперации. Подробности

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    Россия помогла Вучичу остановить майдан в Белграде

    Сербская прозападная оппозиция, которая не согласилась с результатами прошедших в стране выборов, начала протестные акции в Белграде. Демонстранты попытались взять штурмом городскую администрацию, но были остановлены полицией. Президент Сербии Вучич назвал произошедшее попыткой нарушить суверенитет страны. Как Москва помогла властям Сербии пресечь беспорядки и какую роль в событиях в Белграде сыграли западные страны? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

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