Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков
Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал сограждан, позитивно оценивших итоги голосования за партию «Альтернатива для Германии» в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.
«В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии», – написал Туск в соцсети X.
Он добавил, что подобные люди нашлись в рядах политических объединений «Конфедерация» и оппозиционной партии «Право и справедливость».
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.
Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве на формирование нового регионального правительства.