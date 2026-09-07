Над Ростовской областью уничтожили 25 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны были перехвачены в районе Новошахтинска, а также над территорией семи муниципалитетов, включая Азовский, Чертковский и Миллеровский районы, указал Слюсарь в Max.

На данный момент сведения о пострадавших гражданах или повреждениях наземной инфраструктуры не поступали. Местные власти продолжают уточнять информацию о последствиях налета.

При этом опасность повторных ударов с использованием беспилотной авиации в Ростовской области по-прежнему сохраняется.

23 августа над территорией Ростовской области силы ПВО уничтожили около 30 украинских беспилотников.

За день до этого российские военные сбили порядка 140 дронов над регионом.

В середине прошлого месяца губернатор региона Юрий Слюсарь отчитался о поражении свыше 50 летательных аппаратов.