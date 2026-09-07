Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
Над Ростовской областью уничтожили 25 дронов ВСУ
В ночь на понедельник в небе над Ростовской областью перехватили 25 украинских беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Дроны были перехвачены в районе Новошахтинска, а также над территорией семи муниципалитетов, включая Азовский, Чертковский и Миллеровский районы, указал Слюсарь в Max.
На данный момент сведения о пострадавших гражданах или повреждениях наземной инфраструктуры не поступали. Местные власти продолжают уточнять информацию о последствиях налета.
При этом опасность повторных ударов с использованием беспилотной авиации в Ростовской области по-прежнему сохраняется.
23 августа над территорией Ростовской области силы ПВО уничтожили около 30 украинских беспилотников.
За день до этого российские военные сбили порядка 140 дронов над регионом.
В середине прошлого месяца губернатор региона Юрий Слюсарь отчитался о поражении свыше 50 летательных аппаратов.