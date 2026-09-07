Tекст: Алексей Дегтярёв

Польские правоохранители столкнулись с отсутствием эффективных механизмов для преследования дезертировавших украинских военнослужащих, сказал собеседник РИА «Новости».

Страна выступает одним из ключевых центров подготовки бойцов вооруженных сил Украины в Европе. По данным агентства, минимум каждый десятый украинский солдат сбегает с тренировочных баз в Польше.

«Для польской полиции это просто гражданин, гражданин Украины, который в Польше даже имеет привилегии по отношению с другими иностранцами. Он имеет право проживать здесь, работать, пользоваться медицинской и социальной помощью», – пояснил источник.

Для поимки и депортации беглеца требуется соблюдение множества формальностей. На родине против дезертира должны возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Затем польская полиция обязана установить местонахождение подозреваемого и произвести задержание.

После этого Киев направляет запрос об экстрадиции, который рассматривает суд. Финальным этапом становится подпись министра юстиции. По словам источника, из-за сложности процедуры никто всерьез не занимается возвращением беглецов.

На конец 2025 года в розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тыс. украинских военных. Общее число дезертиров из рядов ВСУ достигло 480 тыс. человек. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ежемесячно украинскую армию самовольно покидают около 20 тыс. бойцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину после прохождения военной подготовки в Германии.

Российские силовые структуры сообщали о бегстве из рядов украинской армии около 480 тыс. человек.

С начала года свои части самовольно покинули до 80 тыс. украинских солдат.