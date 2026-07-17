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«Автостат» сообщил о росте продаж подержанных автомобилей
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам июня 2026 года выросли на 8,6% в годовом выражении и составили 507,7 тысячи единиц, сообщило аналитическое агентство «Автостат».
По итогам первого летнего месяца россияне приобрели 507,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, передает РИА «Новости». Аналитическое агентство «Автостат» отмечает положительную динамику рынка в годовом исчислении.
«В июне 2026 года россияне купили 507,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,7% меньше, чем месяцем ранее (в мае 2025-го), и на 8,6% больше результата июня прошлого года», – говорится в сообщении агентства.
Самой востребованной маркой на вторичном рынке остается Lada. В июне было реализовано 114 тыс. отечественных машин, что на 1,6% меньше показателей прошлого года. Вторую строчку занимает Toyota с результатом 55,3 тыс. проданных автомобилей и ростом на 18,2%. Тройку лидеров замыкает Kia, чьи продажи выросли на 7,8% до 29,3 тыс. единиц. В пятерку также вошли Hyundai и Volkswagen.
Среди конкретных моделей наибольшей популярностью пользуется Kia Rio. В июне россияне приобрели 10,6 тыс. таких машин, что на 16% превышает прошлогодний результат. На втором месте находится Hyundai Solaris с показателем 10 тыс. проданных авто. Третью позицию удерживает Lada 2107 «Семерка», разошедшаяся тиражом в 9,6 тыс. экземпляров. В пятерку самых продаваемых моделей также попали Toyota Corolla и Ford Focus.
Всего за первые шесть месяцев 2026 года на российском рынке было реализовано 2,9 млн автомобилей с пробегом. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода прошлого года на 5,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 12%.
В этом же месяце отечественные автолюбители потратили на вторичном рынке рекордные 640 миллиардов рублей.
Реализация новых легковых машин по итогам апреля увеличилась на 15,1%.