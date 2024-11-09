Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа и опасается прекращения помощи США

Tекст: Мария Иванова

Фицо сообщил, что Зеленский шокирован и обеспокоен победой Дональда Трампа на выборах президента США. По его словам, это связано с возможным снижением американской помощи Киеву и опасениями по поводу завершения конфликта на Украине, пишет РИА «Новости».

На пресс-конференции в Будапеште Фицо заявил: «Я собственными глазами видел президента Зеленского. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский. Он шокирован тем, что выиграл Трамп и может произойти остановка помощи со стороны США».

По мнению Фицо, беспокойство Зеленского также связано с отсутствием политического мандата и зависимостью Украины от крупных финансовых займов. Новый президент США обещал завершить войну на Украине за сутки, но премьер-министр считает это нереальным.

Фицо предположил, что Трамп, став президентом, захочет показать результаты своей деятельности по этому вопросу. При этом он выразил сомнение, что Трамп будет угрожать России атомным оружием для достижения мира.

Фицо также упомянул, что в Европе есть предложения передать всю финансовую ответственность за Украину Евросоюзу, если США прекратят оказывать помощь, но Словакия не согласится с такой идеей.

Ранее на саммите Европейского политического сообщества Роберт Фицо сообщил, что в ЕС начинают осознавать сложное положение Украины на фронте и недостаточную эффективность санкций против России.

До этого Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Премьер-министр Словакии также заявил о необходимости нейтралитета Украины, подкрепленного международными гарантиями безопасности, как оптимальном решении для предотвращения мировой войны.