Tекст: Мария Иванова

На саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Европейском союзе начали понимать сложное положение Украины на фронте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Televizia TA3.

Политик отметил: «Получена определенная информация относительно военной ситуации на Украине и очевидно, что Украина проигрывает».

Фицо также подчеркнул, что санкции, введенные против России, не нанесли ей значительного вреда, чего ожидали европейские политики. Он резюмировал: «Наша стратегия не работает».

Между тем, российские войска продолжают активное наступление в Донбассе. По данным, озвученным секретарем Совбеза Сергеем Шойгу в интервью «России 24», за август и первую неделю сентября российские силы освободили почти 1 тыс. кв.х километров территории. Ежедневные потери противника оцениваются до 2 тыс. человек убитыми и ранеными.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта, а также заявил о необходимости нейтралитета Украины, подкрепленного международными гарантиями безопасности, как оптимальном решении для предотвращения мировой войны.