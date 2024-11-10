Захарова: Уходящая администрация Байдена может еще «нагадить» России

Tекст: Дарья Григоренко

Она отметила, что выборы президента США были признаны в стране и проигравший кандидат признал победителя, однако подчеркнула, что до вступления в должность нового главы государства остаются месяцы, которые администрация Байдена может использовать для осуществления «пакостей» в отношении России, передает РИА «Новости».

«Ему (Трампу – прим. ВЗГЛЯД) еще нужно вступить в должность. Пожалуйста, это не забывайте, что у уходящей администрации еще в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», – подчеркнула дипломат.

Она обратила внимание на то, что, по ее мнению, русофобская политика нынешней администрации не завершилась успехом, отметив провал концепции создания «анти-России» на Украине и попытки изоляции России на международной арене. «Провалилась история с изоляцией России. Ведь это же не только миф. Это же была попытка воплотить его в жизнь. И много было для этого сделано», – заключила Захарова, подчеркивая трудности, с которыми столкнулась администрация США в своих антироссийских инициативах.

Ранее член научного совета при Совете Безопасности России Александр Яковенко заявил, что Байден может пойти на резкие действия против России до окончания своих полномочий. Он также напомнил о подобных действиях Обамы в 2016 году.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Джо Байден остается президентом США еще полтора месяца, и Москва будет делать выводы о действиях Вашингтона после инаугурации нового лидера.