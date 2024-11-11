Победа Трампа вызвала в Прибалтике приступ паники

Tекст: Никита Демьянов

Когда Трамп шел на первые свои президентские выборы в 2016 году, он однажды сделал высказывание, вызвавшее в странах Прибалтики злую реакцию. В беседе с изданием The New York Times во время национального конвента республиканцев в Кливленде кандидат сказал, что в случае своего президентства еще будет думать, стоит ли защищать страны Прибалтики – сначала, мол, надо будет проверить, выполнили ли эти государства свои обязательства по отношению к США.

После этого прибалтийское начальство, уверенное в том, что «этот маргинал» выборы проиграет, начало изощряться в оскорблениях в адрес Трампа. Например, тогдашний литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс обозвал кандидата от республиканцев «новым Риббентропом», который, дескать, только мечтает ударить по рукам с «новым Молотовым».

Однако Трамп выиграл выборы. И когда первое замешательство у прибалтов прошло, начались попытки подольститься к Трампу и рассуждения на тему того, что ничего, мол, особенно ужасного не случилось. Тот же Линкявичюс и прочие, еще недавно сравнивавшие Трампа с Риббентропом, сменили пластинку. «Мы обиделись, когда нас критиковали за недостаток финансирования обороны – всех европейцев. Но надо признать, для этого были и есть основания. И если ЕС уделит мало внимания своей безопасности, то это будет аргумент для тех в США, кто спрашивает: зачем мы должны работать на Европу?», – говорил тогда Линкявичюс.

В общем-то, ничего страшного для прибалтийских элит в ту пору не случилось. Трампу, в течение всего своего первого срока вынужденному бороться с американским «глубинным государством», было не до Прибалтики. Он несколько раз принимал их президентов (скопом – всех троих вместе!), одобрительно хлопал по плечу и тут же про них забывал.

После одной из этих встреч, состоявшейся весной 2018 года, в эфире американского шоу Saturday Night Live на телеканале NBC появилась юмористическая передача, в которой имитировался новостной сюжет телеканала Fox о встрече Трампа с президентами стран Прибалтики (всех их изображали загримированные актеры). В ходе программы высмеивалось поведение Трампа: изображавший его актер «заснул» по ходу речи двойника главы Литвы Дали Грибаускайте. Также подчеркивался контраст между велеречивыми словами американского президента в адрес этих троих гостей и истинным его к ним отношением – наплевательски-равнодушным.

В любом случае в Прибалтике с облегчением восприняли поражение Дональда Трампа в 2020 году и с радостью вернулись под крыло Демократической партии США. И на выборах 2024 года Прибалтика яростно болела за демократов. Судя по данным социологических опросов, в Эстонии Трампу симпатизирует всего 26% населения, в Латвии – 31%, в Литве – 17%. В Риге, Вильнюсе и Таллине снова попались на удочку разнузданной антитрамповской пропаганды и были уверены, что в заокеанском «обкоме» воцарится именно Камала Харрис. Поэтому нынешняя победа Трампа оказалась для них еще большим шоком, чем восемь лет назад.

В Прибалтике заговорили, что теперь западный блок вступает в период турбулентности и не факт еще, что сумеет сохранить единство. Так, глава комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что с повторным избранием Трампа «драма и триллер гарантированы» – по его мнению, события могут пойти в любом направлении.

Но наиболее панические заявления сделал Март Хельме – парламентарий, бывший эстонский посол в России, экс-министр внутренних дел Эстонии, основатель влиятельной Консервативной народной партии (ныне в оппозиции). По мнению Хельме, Трамп может допустить «торговлю сферами влияния», и в этом случае разменной монетой может оказаться и Эстония.

Хельме считает, что сейчас сверхдержавы, обладающие ядерным оружием, будут договариваться о таких правилах игры, чтобы исключить возможность прямого столкновения друг с другом. Он предрекает, что «мы, вероятно, являемся одним из тех мест, за которые будут торговаться».

Более того, по его мнению, не исключено, что США при Трампе вообще распустят НАТО. «Потому что тогда американцы одни, без всех этих немцев, французов и кого бы то ни было еще, без Еврокомиссии, смогут заключать свои соглашения. Америке не нужно НАТО. В какой-то момент так может быть», – заявляет Март Хельме.

Еще более панические настроения царят в Латвии. Известный политический обозреватель Мартиньш Хирш предупредил, что и Прибалтике, и Украине, возможно, надо готовится к тяжелым временам. «В случае победы Трампа ничего хорошего для Латвии ожидать не стоит», – сказал Хирш, пояснив, что «Трамп может прекратить поддержку Украины, а без поддержки США Украина не сможет выиграть войну против РФ». Расправившись же с Украиной, Москва, по мнению прибалтийских политологов, способна захватить и Прибалтику – а США при Трампе защищать прибалтов не пожелают.

По обыкновению руководители стран Прибалтики поздравили новоизбранного главу США одними из первых. Но написанные ими тексты поздравлений выдают сильнейшее волнение их авторов.

Так, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, набирая поздравление Дональду Трампу в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), ухитрилась допустить целый ряд грамматических ошибок. А президент Литвы Гитанас Науседа, поздравляя Трампа, не преминул напомнить, что Литовская Республика тратит на военные нужды огромные суммы – в полном соответствии с пожеланиями главы Республиканской партии США, не раз говорившего, что Америка никого не будет защищать задаром. При этом главный литовец даже пошел на прямой обман. В своем посте Науседа написал, что Литва тратит на оборону 3,5% валового внутреннего продукта. Хотя в этом году, по свежим данным, Литва направила на оборону около 3,2% ВВП.

Лидер латвийской оппозиционной партии «Стабильность» Алексей Росликов написал, что в парламенте Латвии царит паника: одни депутаты переживают за то, что теперь в США могут запретить пропаганду секс-извращений, а другие беспокоятся за дальнейшую судьбу киевского режима и самой Латвии. «В общем, переобуваться пора, а сандаликов на всех не хватит!» – иронизирует Росликов. Он не без ехидства добавляет: «Лично я считаю, что если Трамп исполнит все данные им обещания, геополитически ситуация повернется так, что тут придется многим начинать придумывать, как извиняться перед той частью жителей Латвии, которых два года нагибали ни за что».

Кстати, большинство жителей Прибалтики, симпатизирующих Трампу, составляют местные русские. Они надеются, что при его президентстве их положение улучшится, ибо националисты побоятся свирепствовать, как раньше.

Депутаты правящих партий Латвии, действительно, не скрывают страха. «Исход выборов в США ужасный – и для США, и для Латвии, и для Украины, и для окружающей среды, и для женщин, и для прав секс-меньшинств, и вообще просто для человечности. Европа должна быть сильной и работать вместе...», – написала в соцсети, например, Майрита Лусе, депутат Сейма от партии «Прогрессивные».

В наиболее связной форме всеобщие страхи выразил влиятельный журналист Бен Латковскис, колумнист самого читаемого в Латвии издания Neatkariga Rita Avize («Независимая утренняя газета»). «Вы можете спросить: ну а что Трамп может сделать миру? Ведь мы в НАТО и ЕС, и что бы ни случилось где-то еще, скажем, на Украине, мы все равно в безопасности. В принципе, к счастью, так и есть, но есть и худший сценарий, который, возможно, маловероятен, но он есть. Что это за самый худший сценарий?

Ровно год назад я писал о самой заветной мечте Путина: новой Ялтинской конференции. В феврале 2025 года. Восемьдесят лет после конференции 1945 года. В те же даты, с 4 по 11 февраля, в Ливадийском дворце. Только вместо Сталина, Рузвельта и Черчилля в кожаных креслах сидели бы Путин, Си и Трамп. И мир снова будет разделен», – пугает публицист латышей.

Латковскис вылил на латышей, доселе пребывавших в мире внушенных пропагандой иллюзий, ведро ледяной воды. Он констатирует, что в Латвии популярно мнение о том, что Россия – это слабая страна, «ложная сверхдержава», балансирующая на грани экономического краха и попавшая в зависимость от Китая. Однако на самом деле это, по словам Латковскиса, далеко не так.

«На мой взгляд, это просто принятие желаемого за действительное, поскольку российская экономика почти не демонстрирует признаков даже отдаленного коллапса, а российское ядерное оружие по-прежнему является аргументом, с которым считается весь мир. Поэтому и Россия, и Китай, и США имеют в руках свои козыри, которые ставят их на высший уровень», – пишет журналист.

Еще более поразительным образом на известие о победе Трампа отреагировал скандально известный латышский неонацист Элвис Мейстерс. В последние два года Мейстерс открыто призывал к геноциду русского населения – а тут он внезапно удалил свой аккаунт в соцсети. «Страна потеряна. За горизонтом пустота», – написал Мейстерс на прощание. «Похоже, внезапный ветер перемен начинает сдувать молодых и плохо укоренившихся националистов. Стоит надеяться, что скорый ураган вырвет и застарелые, прогнившие деревяшки…», – ехидничают по этому поводу латвийские русские.

Некоторые местные чиновники и политики начали спешно подтирать в соцсетях сделанные ими ранее в адрес Трампа оскорбления и делать новые посты – уже с восхвалениями Трампа.

Сейчас руководство трех прибалтийских стран усиленно успокаивает соотечественников – мол, паника преждевременна, можно ужиться и с Трампом. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о своей готовности работать с новым-старым американским коллегой. Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд (2016-2021) рассказала, что неоднократно видела Трампа своими глазами – и он не такой страшный, как о нем пишут.

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас отметил, что во время предыдущего правления Трампа «российским силам в разных частях мира был дан отпор». Поэтому, по его мнению, Западная Европа не должна «возводить стену» перед Трампом, как раньше. «Для него мир – это главное, поэтому во время его правления не будет войн. Он следует рейгановской концепции "мир через силу". Мы будем настолько сильны, что враг не будет пытаться нас потревожить. Если мы заключаем временное соглашение с противником, то если что-то будет нарушено, он получит по рукам», – сказал Кащюнас.

Отметим, что если уж Кащюнас, прежде известный в качестве непримиримого антироссийского «ястреба», заговорил о возможном соглашении Вашингтона и Москвы и принялся его обосновывать, то значит, действительно запахло серьезными переменами. Власти стран Прибалтики готовятся подстраиваться под меняющийся курс «обкома».