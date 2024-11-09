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    9 ноября 2024, 20:40 • В мире

    Трамп устроит укрощение польских амбиций

    Трамп устроит укрощение польских амбиций
    @ Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Польский президент Анджей Дуда планирует срочный визит в США, чтобы встретиться и объясниться с избранным президентом страны Дональдом Трампом. И немудрено: в прошедшие несколько лет польское руководство заявляло даже о том, что Трамп «завербован российскими службами. Как и почему Вашингтон при Трампе изменит свое отношение к Варшаве?

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США предсказуемо стала политическим событием для всего мира. И забавнее всего наблюдать за растерянностью тех политических элит, для которых Трамп раньше был маргиналом либо противником.

    Теперь они спешат к нему с изъявлениями радости либо собирают срочные совещания, чтобы выработать линию поведения. Так, уже заявлено, что в ближайшее время президент Польши Анджей Дуда планирует нанести визит в США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пошел еще дальше: он попросту предпочел забыть собственные слова о Трампе всего годовой давности. В 2023-м Туск заявлял: «Американские службы не исключают, что Трамп действительно был завербован российскими службами 30 лет назад».

    Но после прошедших выборов в США Туску пришлось отказаться от своих слов и сделать вид, что он ничего такого не говорил. Как сообщает портал WPolityce.pl, в ходе пресс-конференции 7 ноября Моника Рютке, журналистка издания Tygodnik Solidarnosc напомнила Туску его слова о зависимости Трампа от российских спецслужб. В ответ политик сказал, что никогда не делал таких заявлений.

    И это при том, что имеются видеозаписи того выступления Туска, подтверждающие его слова. Кстати, после пресс-конференции Моника Рютке сообщила, что канцелярия премьер-министра Польши уведомила ее о прекращении сотрудничества. То есть журналистке попросту запретили присутствовать на пресс-конференциях политика.

    Не менее оперативно действует глава польского МИДа Радослав Сикорский, который еще во времена первого срока Трампа называл американского президента «протофашистом», а в сентябре 2024-го заявил, что выделение помощи Украине задерживается, поскольку Дональд Трамп давит на своих сторонников в сенате США и «угождает Владимиру Путину». Но 6 ноября Сикорский на брифинге заявил, что ныне «подтвердилась правильность внешней политики Польши, заключающаяся в поддержании политических контактов как с демократами, так и с республиканцами». Сикорский подчеркнул, что находится в контакте с окружением Дональда Трампа.

    В ответ польские СМИ припомнили главе польской дипломатии не только его былые слова о Трампе, но и совсем недавние заявления супруги Сикорского, близкой к ЦРУ американской журналистки Энн Эплбаум. В середине сентября 2024 года она на страницах журнала The Atlantic утверждала, что «Трамп говорит как Гитлер, Сталин и Муссолини».

    Есть в Польше, конечно, и те, кто рад избранию Трампа. Польская правая оппозиция на заседании Сейма устроила овацию.

    Однако в целом победа Трампа вызывает у польских политиков большую тревогу.

    Выступивший в Сейме депутат Мачей Конечный, входящий в правящую коалицию, заявил: «Под вопросом оказывается помощь Киеву, что может означать раздел Украины или российские танки ближе к польской границе. Тарифная война между Соединенными Штатами и Европой может начаться немедленно, что означает безработицу и в Польше. У кого в сердце Польша, тот сегодня не рад. Позор!»

    Еще сильнее обеспокоен бывший дипломат Витольд Юраш – он считает победу Дональда Трампа фатальной для Польши. Юраш напомнил, что Трамп предлагал вывести США из состава НАТО, и спрогнозировал, что правление 47-го президента будет периодом нестабильности, выгодным в первую очередь России, особенно в разрезе американо-немецких отношений. Но главная претензия польского аналитика к Трампу – некие «западные ценности», которым американский политик будто бы не соответствует.

    Ну а самые оборотистые польские политики уже пытаются сделать карьеру на смене хозяина Белого дома.

    Так, польский депутат Европарламента Доминик Тарчиньский сообщил, что Дональд Трамп уже получил флэшку с данными о негативных высказываниях польских политиков о нем, включая высказывания жены министра иностранных дел Радослава Сикорского и премьера Дональда Туска.

    Какими же последствиями для польского политикума грозит приход Трампа к власти? Нет сомнений, что для нового президента польский вопрос также будет важным. Например, можно вспомнить, что именно Трамп стал инициатором размещения на территории Польши мощного оборонного комплекса под условным названием «форт Трамп» (который на данный момент так и не реализован).

    Однако та Польша, которую мы видим в последние годы – претендующая на лидерство в Европе, переоснащающая армию, конфликтная и неудобная и для региона, и для мира в целом, – ему не нужна. Поэтому наверняка США при Трампе будут использовать весь арсенал своих средств, чтобы приструнить Варшаву и выбить из нее лидерские амбиции.

    Если задача Трампа – скорейшее устройство в Европе «нового мира», а себя он видит в роли президента Вильсона в 1919 году, то роль Польши в этой «мирной Европе» снова может сузиться до роли региональной державы.

    Другой вопрос, пойдут ли на это амбициозные польские политики – в конце концов, в Варшаве выросло уже не одно поколение лидеров, мечтающих о главенствующей роли в ЕС. И в этом смысле не исключено, что именно Польша в ближайшее время сыграет роль ключевого противника США на континенте, восстанавливая против них другие страны Евросоюза.

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