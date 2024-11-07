  • Новость часаМосква пообещала не препятствовать назначению нового посла США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    Британия ввела санкции против «офицера ГРУ» по делу Скрипалей
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 12:26 • В мире

    Почему в Европе испуганы возвращением Трампа

    Почему в Европе испуганы возвращением Трампа
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Лидеры ведущих стран Евросоюза переживают шок от итогов президентских выборов в США и призывают к немедленным действиям. О каких шагах может идти речь, почему европейские политики столь напуганы возвращением Трампа в Белый дом и что это означает в том числе для интересов России?

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США вынуждает Европу к мобилизации. Об этом фактически заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После экстренных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем французский лидер заявил, что «в этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы – сотрудничая с Соединенными Штатами Америки и защищая наши интересы и ценности». То есть, проще говоря, анонсировал углубление европейской интеграции.

    Примерно такие же заявления раздавались и с другого европейского фланга. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Европа «должна срочно взять на себя большую ответственность за свою безопасность». Иначе говоря, Европа испугана приходом Трампа – и ее можно понять.

    Прежде всего, вместе с Трампом для европейской экономики приходят новые угрозы. Трамп намерен ввести не менее чем 10% пошлины на весь импорт, и, как пишет немецкая Frankfurter Rundschau, «европейские страны, чья экономика в значительной степени зависит от международной торговли (а среди них Германия, Ирландия, Нидерланды и Швеция), также могут значительно пострадать». Для понимания: США являются крупнейшим торговым партнером ЕС и импортировали в 2023 году европейских товаров на 577 млрд долларов.

    Кроме того, как пишет польский журналист Марцин Вырвал, голосование в США было выбором «между плохим и неизвестным с точки зрения безопасности Европы». Причем под неизвестным тут понимался Трамп.

    Республиканец, получивший абсолютную власть (под контролем Трампа сейчас Белый дом, обе палаты Конгресса и Верховный суд), может, например, выставить Европе новые условия для сохранения НАТО. Или же – что еще хуже для европейцев – пойти на прямые переговоры с Москвой.

    «ЕС пытается воссоздать свою субъектность за счет стратегического поражения России, а значит, европейцы сейчас гораздо более враждебно настроены против РФ, чем американцы,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАНД Дмитрий Офицеров-Бельский. – Евросоюзу нужно любой ценой добиться либо поражения России, либо – когда станет ясно, что это не получится – им просто придется остаться наблюдателями того, как вновь ключевые вопросы европейской безопасности будут решаться в ходе российско-американских переговоров, как это было в Ялте, Потсдаме, на Мальте или в Женеве. Если только Россия в этот раз не убедит американцев в том, что европейцев все же можно допустить к участию в решении проблем континента».

    Наконец, у нынешнего руководства ЕС сложились, мягко говоря, непростые отношения с Трампом. Отношения, которые вряд ли позволят Брюсселю, Парижу и Берлину каким-то образом выстраивать с республиканцем, которого европейские политики демонизировали все эти годы, нормальные отношения.

    «Трамп не рассматривает ФРГ в качестве лидера Европы. Он не станет забывать оскорблений, сыпавшихся в его адрес из Брюсселя и Берлина»,

    уверен немецкий политолог Александр Рар. И расшаркивания тут не особо помогут – зная злопамятность следующего американского президента.

    «Американский народ принял решение, которое мы уважаем. Подтверждена правильность польской внешней политики, заключающаяся в поддержании политических контактов как с демократами, так и с республиканцами», – пытается расшаркиваться Радослав Сикорский. Человек, который называл Трампа «протофашистом» и жена которого – американская либеральная журналистка Энн Эпплбаум – сравнивала республиканца с Муссолини и Гитлером. «С этим парнем (Сикорским – прим. ВЗГЛЯД) все понятно, ему в Америке ловить нечего. Поэтому в интересах Польши, Сикорский, уходи в отставку», – пишет депутат польского Сейма Михал Вось.

    Теперь в американском фаворе будут совершенно другие люди. «Победа Трампа – это победа национально ориентированных элит. Тех, кто разделяет антиглобалистские и антилиберальные подходы.

    Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан, Словакии Роберт Фицо и, с определенными оговорками, Италии Джорджа Мелони (которая встроилась в западный мейнстрим по вопросам внешней политики и поддержки Украины). В выигрыше и ныне оппозиционные политические силы, такие как «Национальное объединение» во Франции», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    И когда тот же Сикорский говорит о том, что «благодаря восстановлению авторитета в ЕС и хорошим отношениям с Соединенными Штатами Польша станет лидером в процессе повышения устойчивости ЕС», то она, возможно, и станет – но лишь в случае возвращения к власти в Варшаве правонационалистической «Права и справедливости». Чей представитель и нынешний президент Польши Анджей Дуда регулярно поддерживал контакты с Трампом.

    Теоретически либеральные лидеры Евросоюза могут собраться и усилить свои позиции для того, чтобы хотя бы восприниматься Трампом в качестве достойных переговорных партнеров. «Европейские лидеры напоминают сейчас мелких провокаторов и скандалистов, которые пытаются убедить американцев в том, что они и без американцев справятся, поэтому если Штаты не хотят такого развития событий, то они должны продолжать их поддерживать», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Однако даже это у них, скорее всего, не получится.

    Во-первых, они слабы. «Правящая коалиция в Германии развалилась, а во Франции только ухищрения и манипуляции позволяют Эммануэлю Макрону сохранять лояльное себе правительство», – говорит Дмитрий Суслов. Зачем Трампу поддерживать врагов, если можно оказать помощь союзникам во Франции, Германии и других странах прийти к власти?

    «С победой Трампа уход нынешних европейских элит с политической арены будет происходить более быстро»,

    – продолжает Дмитрий Суслов.

    Во-вторых, что даже в свои сильные годы они не были способны добиться хоть какой-то субъектности. «О каком самостоятельном обеспечении безопасности может идти речь, когда Европа с 2005 года не может создать свою армию, о которой столько говорит? Когда ЕС который год движется к стратегической автономии, а на деле получается совершенно противоположное», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Так что Трампа они не запугают. И консолидироваться вряд ли смогут. Останется лишь достойно уйти – либо попытаться устроить какую-то провокацию, которая вынудит Соединенные Штаты считаться с Европой и отказаться от любых соглашений с Москвой. Провокацию, в которой Брюсселю вполне может помочь киевский режим.

    Главное
    В Киеве после взрывов произошел пожар
    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    WP: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры
    Зюганов осудил призыв председателя ЛДПР захоронить Ленина
    На застрявшем в Японии лайнере с россиянами алкоголь сделали бесплатным
    Родные назвали возможную причину убийства матери подростком в Сергиевом Посаде

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в Европе испуганы возвращением Трампа

    Лидеры ведущих стран Евросоюза переживают шок от итогов президентских выборов в США и призывают к немедленным действиям. О каких шагах может идти речь, почему европейские политики столь напуганы возвращением Трампа в Белый дом и что это означает в том числе для интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............