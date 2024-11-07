Почему в Европе испуганы возвращением Трампа

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вынуждает Европу к мобилизации. Об этом фактически заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После экстренных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем французский лидер заявил, что «в этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы – сотрудничая с Соединенными Штатами Америки и защищая наши интересы и ценности». То есть, проще говоря, анонсировал углубление европейской интеграции.



Примерно такие же заявления раздавались и с другого европейского фланга. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Европа «должна срочно взять на себя большую ответственность за свою безопасность». Иначе говоря, Европа испугана приходом Трампа – и ее можно понять.

Прежде всего, вместе с Трампом для европейской экономики приходят новые угрозы. Трамп намерен ввести не менее чем 10% пошлины на весь импорт, и, как пишет немецкая Frankfurter Rundschau, «европейские страны, чья экономика в значительной степени зависит от международной торговли (а среди них Германия, Ирландия, Нидерланды и Швеция), также могут значительно пострадать». Для понимания: США являются крупнейшим торговым партнером ЕС и импортировали в 2023 году европейских товаров на 577 млрд долларов.

Кроме того, как пишет польский журналист Марцин Вырвал, голосование в США было выбором «между плохим и неизвестным с точки зрения безопасности Европы». Причем под неизвестным тут понимался Трамп.

Республиканец, получивший абсолютную власть (под контролем Трампа сейчас Белый дом, обе палаты Конгресса и Верховный суд), может, например, выставить Европе новые условия для сохранения НАТО. Или же – что еще хуже для европейцев – пойти на прямые переговоры с Москвой.

«ЕС пытается воссоздать свою субъектность за счет стратегического поражения России, а значит, европейцы сейчас гораздо более враждебно настроены против РФ, чем американцы,

– объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАНД Дмитрий Офицеров-Бельский. – Евросоюзу нужно любой ценой добиться либо поражения России, либо – когда станет ясно, что это не получится – им просто придется остаться наблюдателями того, как вновь ключевые вопросы европейской безопасности будут решаться в ходе российско-американских переговоров, как это было в Ялте, Потсдаме, на Мальте или в Женеве. Если только Россия в этот раз не убедит американцев в том, что европейцев все же можно допустить к участию в решении проблем континента».

Наконец, у нынешнего руководства ЕС сложились, мягко говоря, непростые отношения с Трампом. Отношения, которые вряд ли позволят Брюсселю, Парижу и Берлину каким-то образом выстраивать с республиканцем, которого европейские политики демонизировали все эти годы, нормальные отношения.

«Трамп не рассматривает ФРГ в качестве лидера Европы. Он не станет забывать оскорблений, сыпавшихся в его адрес из Брюсселя и Берлина»,

– уверен немецкий политолог Александр Рар. И расшаркивания тут не особо помогут – зная злопамятность следующего американского президента.

«Американский народ принял решение, которое мы уважаем. Подтверждена правильность польской внешней политики, заключающаяся в поддержании политических контактов как с демократами, так и с республиканцами», – пытается расшаркиваться Радослав Сикорский. Человек, который называл Трампа «протофашистом» и жена которого – американская либеральная журналистка Энн Эпплбаум – сравнивала республиканца с Муссолини и Гитлером. «С этим парнем (Сикорским – прим. ВЗГЛЯД) все понятно, ему в Америке ловить нечего. Поэтому в интересах Польши, Сикорский, уходи в отставку», – пишет депутат польского Сейма Михал Вось.

Теперь в американском фаворе будут совершенно другие люди. «Победа Трампа – это победа национально ориентированных элит. Тех, кто разделяет антиглобалистские и антилиберальные подходы.

Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан, Словакии Роберт Фицо и, с определенными оговорками, Италии Джорджа Мелони (которая встроилась в западный мейнстрим по вопросам внешней политики и поддержки Украины). В выигрыше и ныне оппозиционные политические силы, такие как «Национальное объединение» во Франции», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

И когда тот же Сикорский говорит о том, что «благодаря восстановлению авторитета в ЕС и хорошим отношениям с Соединенными Штатами Польша станет лидером в процессе повышения устойчивости ЕС», то она, возможно, и станет – но лишь в случае возвращения к власти в Варшаве правонационалистической «Права и справедливости». Чей представитель и нынешний президент Польши Анджей Дуда регулярно поддерживал контакты с Трампом.

Теоретически либеральные лидеры Евросоюза могут собраться и усилить свои позиции для того, чтобы хотя бы восприниматься Трампом в качестве достойных переговорных партнеров. «Европейские лидеры напоминают сейчас мелких провокаторов и скандалистов, которые пытаются убедить американцев в том, что они и без американцев справятся, поэтому если Штаты не хотят такого развития событий, то они должны продолжать их поддерживать», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Однако даже это у них, скорее всего, не получится.

Во-первых, они слабы. «Правящая коалиция в Германии развалилась, а во Франции только ухищрения и манипуляции позволяют Эммануэлю Макрону сохранять лояльное себе правительство», – говорит Дмитрий Суслов. Зачем Трампу поддерживать врагов, если можно оказать помощь союзникам во Франции, Германии и других странах прийти к власти?

«С победой Трампа уход нынешних европейских элит с политической арены будет происходить более быстро»,

– продолжает Дмитрий Суслов.

Во-вторых, что даже в свои сильные годы они не были способны добиться хоть какой-то субъектности. «О каком самостоятельном обеспечении безопасности может идти речь, когда Европа с 2005 года не может создать свою армию, о которой столько говорит? Когда ЕС который год движется к стратегической автономии, а на деле получается совершенно противоположное», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Так что Трампа они не запугают. И консолидироваться вряд ли смогут. Останется лишь достойно уйти – либо попытаться устроить какую-то провокацию, которая вынудит Соединенные Штаты считаться с Европой и отказаться от любых соглашений с Москвой. Провокацию, в которой Брюсселю вполне может помочь киевский режим.