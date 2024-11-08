  • Новость часаПолитолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
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    «Мне в мирной жизни теперь гораздо легче»
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    Стало известно о планах Зеленского наладить контакт с Трампом
    Путин: «Я русский» может сказать любой россиянин
    Путин объявил о готовности к переговорам без «хотелок» Украины
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    22 комментария
    8 ноября 2024, 11:53 • Новости дня

    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа

    Туск отрекся от заявлений о сотрудничестве Трампа со спецслужбами России

    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Польши Дональд Туск отрекся от утверждений о связи Трампа с российскими спецслужбами, сообщает портал WPolityce.pl.

    На пресс-конференции журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его прежних высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами, передает ТАСС.

    В ответ Туск заявил, что никогда не делал таких предположений. Однако портал отмечает существование видеозаписей, на которых премьер-министр Польши якобы делает подобные заявления, процитированные журналисткой.

    После пресс-конференции Моника Рютке сообщила, что представители канцелярии Туска связались с ней и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Канцелярия премьера при этом опровергла данное обвинение.

    Ранее сообщалось о планах Зеленского наладить контакт с Трампом.

    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (22)
    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

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    7 ноября 2024, 16:55 • Новости дня
    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    Сервис Google Trends показал, что многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие американцы не были в курсе, что Джо Байден снялся с президентских выборов еще летом, как выяснилось из анализа данных Google Trends.

    По информации, которую опубликовал журнал Fortune, выяснилось, что значительная часть американцев не знала о том, что Джо Байден снялся с президентских выборов. Исследование проводилось на основании данных Google Trends, где запрос «Снялся ли Джо Байден» зафиксировал пик популярности на текущей неделе и в день выборов, передает RT в Telegram-канале.

    Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на объявление Байдена о выходе из президентской гонки, сделанное еще летом, многие американцы оставались в неведении. Это неосведомленность привела к значительному интересу в поисковых системах в дни, близкие к выборам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Соперница Трампа от демократов Камала Харрис позвонила ему и поздравила с победой.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    7 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    New York Times: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С возвращением избранного в США президента Дональда Трампа в Белый дом Пекин ожидает усиления конкуренции с США, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Основная причина опасений Пекина заключается в непредсказуемой политике Трампа и его обещаниях ввести всеобъемлющие пошлины на китайский экспорт, пишет The New York Times.

    По данным издания, в отношении Китая Трамп обещал ввести всеобъемлющие тарифы на китайский экспорт и угрожает пошлинами до 200%, если Китай решит вторгнуться на Тайвань.

    В то же время Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его «гениальным парнем», который управляет 1,4 млрд человек с «железной хваткой».

    Как отметил эксперт Райан Хасс из Института Брукингса, Си Цзиньпин считает Америку враждебной к Китаю, и хотя открыт к более дружеским отношениям на уровне лидеров, не ожидает, что это изменит конкурентную природу отношений с США.

    Напомним, до выборов Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток». Также он подчеркнул, что в случае победы на выборах разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

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    8 ноября 2024, 10:28 • Новости дня
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями, пишет американский журнал Time.

    Владимир Путин, по данным Time, занял жесткую позицию в отношении Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США. Кремль дал понять, что поздравления не будет, а для достижения обещанного мирного соглашения Трампу придется потрудиться. Цена за Украину, как дали понять россияне, будет особенно высока. (Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США на следующий день, в четверг, 7 ноября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай» – прим. ВЗГЛЯД.)

    По словам эксперта по российской политике Нины Хрущевой, Кремль требует, чтобы США «ползли на коленях» за сделкой. Путин начинает переговоры с Трампом с позиции силы, в то время как другие европейские лидеры выражают готовность к сотрудничеству. Несмотря на это, Кремль подчеркнул, что условия для прекращения войны на Украине остаются неизменными и известны американской стороне.

    С улучшением ситуации на фронте Путин вновь выдвигает жесткие условия, требуя, например, отступления Украины из оккупированных регионов, пишет Time.

    Трамп выразил готовность рассмотреть требования Путина, утверждая, что санкции должны применяться осторожно, чтобы защитить доллар. Однако его советники и политические союзники, такие как Майк Помпео, предлагают другие подходы, включая ужесточение санкций и помощь Украине в оружейных закупках. Несмотря на разногласия внутри американской политической элиты, Россия не спешит договариваться, ожидая, какую позицию займет новое руководство США. Россия продолжает добиваться медленных, но стабильных успехов на Украине, не испытывая давления на переговоры из-за потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может получать предложения по урегулированию на Украине конфликта, но Кремль не будет отвечать, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил Путин. В свою очередь Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах, пишет Bloomberg.

    По данным издания, помощь Евросоюза Украине в размере 50 млрд евро может быть пересмотрена после победы Трампа на выборах в США, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что западные страны все более устали от выделения средств на украинский кризис.

    «Пакета мер недостаточно для продолжения финансирования Украины, и западные страны устали выделять деньги», – подчеркнул он в ходе встречи с европейскими лидерами в Будапеште

    Премьер добавил, что страны ЕС начали двигаться в направлении, которое позволяет более четко определить их обязательства и цели в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО.

    Украинский президент Владимир Зеленский тем временем настаивает, чтобы замороженные на Западе российские активы были переданы Украине.

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    7 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о контактах Путина и Трампа после выборов президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, это неправда», – ответил Песков на вопрос о том, поздравил ли Путин Трампа с победой, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что контактов с момента избрания Трампа не было. Когда речь зашла о планах на будущие контакты между Путиным и Трампом, Песков отметил, что ему об этом ничего неизвестно.

    Ранее Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако пояснял, что президент России открыт к диалогу с США. Песков также не исключал возможность общения этих двух политиков до инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США

    Песков: Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения

    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что «президент Путин был и остается открытым для таких контактов».

    Ранее Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    8 ноября 2024, 02:17 • Новости дня
    Трамп объявил о грядущем назначении Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома

    Сьюзан Уайлс стала первой женщиной во главе аппарата Белого дома США

    Tекст: Максим Попов

    Сьюзан Уайлс, советница Дональда Трампа, возглавила аппарат Белого дома, став первой женщиной на этой должности в истории США, говорится в заявлении переходной команды.

     «Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают. Сьюзи станет первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома в истории Соединенных Штатов», - приводит ТАСС цитату из документа.

    В заявлении подчеркивается, что Уайлс обладает не только политическим опытом, но и новаторским подходом, что делает ее идеальным кандидатом на эту должность. Ее назначение символизирует исторический шаг для администрации, и ее роль будет значительной для дальнейшего развития политики Трампа.

    До этого стало известно, что Трамп исключил назначение своих детей на должности в новой администрации.


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    7 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал Трампа мужественным человеком

    Путин был впечатлен мужеством Трампа во время покушения и поздравил его с избранием президентом США

    Путин назвал Трампа мужественным человеком
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что его впечатлила реакция Дональда Трампа во время покушения. Как передает ТАСС, Путин отметил, что Трамп проявил себя мужественно и достойно.

    «Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы», – сказал Путин, выступая на дискуссионой площадке клуба «Валдай». 

    Российский лидер подчеркнул, что в первой президентской итерации Трамп был под давлением, что ограничивало его действия. Путин выразил надежду, что в новом сроке Трампу удастся восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса.

    Путин также поздравил Трампа с избранием президентом США и подтвердил готовность работать с ним, как и с любым другим избранным лидером, которого поддержит американский народ. Он добавил, что намерен сотрудничать с Трампом для достижения общих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было.

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности устанавливать и расширять контакты с теми, кто готов сотрудничать с Россией на равноправной основе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Советники Зеленского опровергли публикацию WSJ о планах Трампа по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о предполагаемых планах победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

    Литвин заявил, что «настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах», добавив, что всегда существует много «вбросов» в прессе, сообщает ТАСС.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предложив создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

    В Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам по урегулированию конфликта на Украине, и любое навязывание условий неприемлемо.

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    8 ноября 2024, 01:30 • Новости дня
    Орбан объявил о скорых переменах в мире после выборов в США

    Орбан отметил ускорение изменений в мире после победы Трампа на выборах в США

    Орбан объявил о скорых переменах в мире после выборов в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться гораздо быстрее, чем ожидалось.

    Как отметил Орбан, победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к более быстрому изменению мира, чем предполагалось ранее, передает ТАСС.

    Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что ситуация в мире остается сложной и опасной для стабильности в Европе. «Сохраняются угрозы безопасности, мировая экономика переживает такую степень деления на блоки и фрагментации, какой не было со времен холодной войны», – заметил он.

    Орбан добавил, что совместные усилия стран могут помочь лучше противостоять этим опасностям, чем действия поодиночке. Он выразил уверенность в том, что нельзя терять ни минуты, так как история движется в ускоренном темпе. По его словам, американские выборы закрыли одну из глав в современной истории и стали катализатором для ускоренных изменений.

    До этого Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее».

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    7 ноября 2024, 16:47 • Новости дня
    Эксперты: Выборы в США, Грузии и Молдавии показали разочарование избирателей в Западе
    Эксперты: Выборы в США, Грузии и Молдавии показали разочарование избирателей в Западе
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие в США, Грузии и Молдавии выборы показали поляризацию общества в этих странах и недовольсво избирателей западной глобалистской системой, причем даже внутри Америки. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы в США, Молдавии и Грузии: о чем говорят результаты?».

    «Вопреки фальсификациям со стороны Демпартии, на выборах в США победил республиканец Дональд Трамп. Окончательные итоги подведут 17 декабря, но, по предварительным прогнозам, Трамп набирает около 300 голосов выборщиков, а Камала Харрис – чуть больше 220», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    Проблема фальсификации выборов коснулась не только США, но и Молдавии с Грузией. «Майя Санду смогла возглавить республику только с помощью махинаций. Внутри страны она проиграла Александру Стояногло, но победила благодаря западной диаспоре. При этом полумиллиону молдаван, живущим в России, не дали голосовать: им выделили 10 тыс. бюллетеней и два участка. В Грузии «Грузинская мечта» показала желание общества вернуться к суверенному развитию, но это не устроило Запад», – подчеркнул он.

    Таким образом Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом, добавил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «Ни в глазах молдаван, ни в глазах всего мира и даже, я думаю, в глазах Европейского Союза эта победа не выглядит убедительной. Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом. А так называемый курс на евроинтеграцию тоже не поддержан большинством молдаван».

    «Еще одна общая черта выборов в США, Молдавии и Грузии – это поляризация общества. Мир остается в процессе пересборки, где России предстоит с той же интенсивностью отстаивать свои национальные интересы, не возлагая особых надежд ни на новую американскую администрацию, ни на «новую» элиту в Молдавии», – подчеркнул Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ.

    «Победа Трампа обусловлена тем, что он уделял значительное внимание внутренней повестке во время избирательной кампании, особенно вопросам экономики и миграции. Однако его внешнеполитическая позиция, особенно по украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке, остается неясной. Его действия как президента будут ограничены, и важно внимательно следить за его заявлениями и политикой в отношении России и Украины», – уточнил Сетов.

    При этом Россия не питает иллюзий в отношении Трампа – внешнеполитический курс Москвы останется неизменным как в вопросе защиты национальных интересов, так и в вопросе построения справедливого многополярного мира, прогнозирует Алексей Мартынов. политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

    Вместе с тем, результаты выборов в США, Грузии и Молдавии объединяет и другой фактор – это недовольство избирателей западной глобалистской системой даже внутри Америки. «В мире есть разочарование в самой западной цивилизации. Приходится подруливать с помощью фальсификаций, но все это перестало срабатывать», – заметил Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем и конституционного устройства государств.

    «Общества Грузии и Молдавии выбирают самостоятельный путь. Это общий тренд для всего мира. Многие страны Латинской Америки, страны Африки и Азии также пошли своей дорогой. Роль США в мире уменьшается, и Трамп может оказаться подходящей фигурой для того, чтобы вписаться в этот вот новый мир, который создается благодаря усилиям России», – резюмировал политолог.

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