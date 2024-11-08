Захарова назвала Германию «банановой республикой»

Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

Tекст: Денис Тельманов

Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.



Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

