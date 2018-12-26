Путин заявил о полном успехе испытаний гиперзвуковой системы «Авангард»

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством заявил о завершении успешных испытаний нового вида российского оружия – гиперзвуковой системы «Авангард», уточнив, что она поступит на вооружение в 2019 году.

«Вы знаете, в послании я говорил о новых видах российского оружия, в том числе и прежде всего о гиперзвуковом оружии. Одно из них – это система межконтинентальной дальности – гиперзвуковая система «Авангард». По моему поручению предприятия промышленности министерства обороны подготовили и провели завершающее испытание этой системы. Оно только что завершилось, завершилось полным успехом», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Путин констатировал, что Россия первой в мире получила новый вид оружия. «Это событие (запуск системы «Авангард») даже не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов. Это серьезное событие», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что «новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас, и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед», передает ТАСС.

Министерство обороны по поручению президента Владимира Путина в его присутствии провело в среду успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Первый полк ракетного комплекса «Авангард» с двумя пусковыми установками заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в Оренбургской области до конца будущего года.