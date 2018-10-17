Назван срок появления полка с комплексом «Авангард»

Первый полк, вооруженный комплексом «Авангард» – межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком – заступит на боевое дежурство до конца будущего года, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Директивный срок постановки головного полка на боевое дежурство – конец 2019 года. Первоначально в составе полка будет как минимум два комплекса, но в последующем их количество возрастет до штатной численности – шести», – сказал источник ТАСС.

Первые «Авангарды», по официальному сообщению Минобороны, будут развернуты в Краснознаменной ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области. Принятие комплекса «Авангард» на вооружение ожидается, по словам источника, в конце 2018 – начале 2019 года.

Он также отметил, что действующая госпрограмма вооружения предусматривает развертывание до 2027 года двух ракетных полков с комплексами «Авангард».

«Срок развертывания и постановки на боевое дежурство двух полков в составе шести пусковых установок каждый – 2027 год. Для комплектования этих полков в Госпрограмму вооружений включены 12 ракет УР-100Н УТТХ, каждая из которых будет оснащена планирующим гиперзвуковым боевым блоком», – сказал источник.

В августе сообщалось, что РВСН начали подготовку специалистов для работы с новейшими ракетными комплексами «Сармат» и «Авангард».

Видео запуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Авангард» Минобороны обнародовало в июле.