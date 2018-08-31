Россия начала подготовку специалистов для «Сармата» и «Авангарда»

Российские войска стратегического назначения стали готовить специалистов для работы с новейшими ракетными комплексами «Сармат» и «Авангард».

«В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на ракетных комплексах «Авангард», «Ярс», «Сармат». Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами», – сообщил начальник Военной академии Петра Великого генерал-лейтенант Сергей Сивер, передает ТАСС.

РС-28 «Сармат» – это ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разрабатывается в качестве замены комплекса Р-36М2 «Воевода». Серийное производство должно начаться в 2020 году.

«Авангард» – российский подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Является дальнейшим развитием проекта «Ярс» с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.

В июле Минобороны сообщало о завершении бросковых испытаний МБР «Сармат».