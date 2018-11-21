Стало известно, какую часть вооружат новейшими гиперзвуковыми комплексами «Авангард»

Первый полк ракетного комплекса «Авангард» с двумя пусковыми установками заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в Оренбургской области, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

На данный момент проходит заключительный этап испытаний нового комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком, рассказал Каракаев, передает РИА «Новости».

«Задача следующего года – поставить полк в составе модифицированного командного пункта и двух шахтных пусковых установок на боевое дежурство в Домбаровской ракетной дивизии», – сказал командующий РВСН.

Каракаев добавил, что летные испытания тяжелой жидкостной межконтинентальной ракеты «Сармат» в начале будут проходить на космодроме Плесецк, после чего переместятся в район Ужурской ракетной дивизии.

«В настоящее время ведется изготовление экспериментальных образцов и подготовка базы для проведения летных испытаний сначала с 1-го государственного испытательного космодрома Плесецк, а затем уже непосредственно из района дислокации Ужурской ракетной дивизии», – сказал Каракаев после расширенной коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина.

На текущий момент ракетный полк в Йошкар-Олинской дивизии с комплексом «Ярс» стоит на боевом дежурстве, очередные две шахтные пусковые установки в другом полку с тем же комплексом также несут боевое дежурство.

Ранее Каракаев заявлял, что серийные образцы «Сармата» поступят на вооружение Ужурской ракетной дивизии уже в 2021 году.