Анонсированы летные испытания «Сармата»

В ближайшее время начнутся летные испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат», этап бросковых испытаний уже завершен, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Успешно завершены бросковые испытания ракеты, в рамках которых отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждены правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установке, проверена работоспособность двигательной установки», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Летные испытания планируется проводить на космотроме Плесецк, где для этого проводится подготовка специальной инфраструктуры.

Серийные образцы «Сармата» поступят на вооружение Ужурской ракетной дивизии в 2021 году, продолжил Каракаев.

РВСН учитывают последствия вероятного выхода США из ДРСМД, пояснил генерал. Также он добавил, что подготовлен комплекс мер, которые могут снизить эффективность ПРО США в Европе.

«Меры связаны прежде всего с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО, перспективным боевым оснащением, обладающих повышенной живучестью», – пояснил глава РВСН.

В августе РВСН начали подготовку специалистов для работы с «Сарматами».

Во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о современном ракетном комплексе «Сармат».

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.