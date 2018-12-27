«Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов

Гиперзвуковая система «Авангард» может развивать скорость в 27 Махов, что подтверждается испытаниями заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к скорости 30 Махов. Около 27 Махов он набрал скорость», – цитирует РИА «Новости» интервью Борисова телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что при таких скоростях «ни одна противоракета его не может сбить».

В среду президент Владимир Путин заявлял об успешном завершении испытаний гиперзвуковой системы «Авангард», на которых он присутствовал. Видео испытаний было опубликовано. Система должна поступить на вооружение в 2019 году.