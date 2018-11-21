Опубликовано видео испытаний ракеты «Авангард»

В Сети появилось первое видео испытательного пуска ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Видео опубликовано RT.

Напомним, Путин в Национальном центре управления обороной наблюдал за испытательным пуском ракеты гиперзвуковой системы «Авангард», где отметил, что испытание «завершилось полным успехом».