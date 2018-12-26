Ракетный комплекс «Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

Государственная комиссия выразила удовлетворение результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым блоком и рекомендовала его к принятию на вооружение РВСН, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.

По сведениям источника, в ходе заключительного испытательного пуска ракетного комплекса «Авангард» были выполнены все требования тактико-технического задания, передает ТАСС.

«Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН», – сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, 26 декабря 2018 года Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина и в его присутствии провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым крылатым планирующим блоком «Авангард».

Запуск выполнялся из позиционного района Домбаровский по полигону Кура (Камчатский край) и был признан полностью успешным. В ходе зачетного полета гиперзвуковой блок достиг скорости в 27 Махов (более 33 тыс. км/ч).