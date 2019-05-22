РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Ракетные комплексы «Авангард» начали передавать в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Каракаев сообщил, что подразделения, оснащенные «Авангардами», встанут на боевое дежурство в конце 2019 года, передает РИА «Новости».

«Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства. В то же время удалось создать основу производства новых ракетных комплексов полностью российской кооперации промышленности, которые уже введены в боевой состав РВСН», – подчеркнул командующий РВСН.

Он отметил, что в эксплуатацию также поступают комплексы «Ярс».

По словам командующего, в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области уже развернута инфраструктура для полка с комплексом «Авангард», полк должен заступить на боевое дежурство в конце 2019 года.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что ракетный комплекс «Авангард» встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД