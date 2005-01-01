Шойгу сообщил об успешном завершении испытаний «Посейдона»

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил об успешном завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Личный состав подводной лодки-носителя «Посейдонов» прошел обучение», – сказал он.

Также министр сообщил, что первый полк с комплексом «Авангард» встанет на боевое дежурство в декабре. «Уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом «Авангард». В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство», – сказал он.

Кроме того, Шойгу заявил, что Минобороны приступило к следующему этапу испытаний новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», передает РИА «Новости».

По словам министра, перевооружение Вооруженных сил России не предполагает увеличения бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений. Шойгу также отметил, что коллеги за рубежом осознают, что российские разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы.

«Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность. При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США», – сказал он.