Названы сроки начала производства гиперзвукового оружия ВВС США

Военно-воздушные силы (ВВС) США собираются приступить к производству гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в 2021 или 2022 году, подтвердил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

Ропер заявил, что «мы очень близки к тому, чтобы запустить в производство ARRW – первое гиперзвуковое оружие министерства (ВВС)», передает ТАСС.

«Это произойдет в 2022 финансовом году (начнется в США 1 октября 2021 года). Чтобы размещать (это оружие) на (стратегических бомбардировщиках) B-52. Это обеспечит нас потенциалом нанесения быстрого удара вне досягаемости средств поражения. (...) Думаю, это создает хорошую дилемму для (потенциального) противника», – добавил чиновник.

Он заверил, что «технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя и крылатые ракеты позволят нам создавать гиперзвуковые вооружения, которые дешевле и меньше (некоторых аналогов)».

«(Такие вооружения будут) достаточно малы для того, чтобы их можно было размещать на наших истребителях», – сказал помощник министра ВВС.

Он уточил, что имеет в виду прежде всего истребители F-15.

«(Программа создания гиперзвукового) прямоточного воздушно-реактивного двигателя реализуется быстрее, чем мы ожидали», – добавил он.

Комментируя перспективы сотрудничества США с Австралией в сфере производства гиперзвуковых вооружений, относительно которого Вашингтон и Канберра ранее достигли договоренности, Ропер выразил уверенность, что стороны смогут быстро продвигаться вперед.

«Я не предсказываю, что на это уйдет много времени. Мы начали (разработку) ARRW, когда я пришел в ВВС (в 2018 году). А сейчас мы готовы начать говорить о производстве в следующем году. Считаю, что мы можем двигаться столь же быстро с прямоточным воздушно-реактивным двигателем», – сказал представитель Пентагона.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что наличие нового гиперзвукового оружия у России оказывает влияние на ситуацию в мире и меняет ее.

«Высокоточное оружие есть у американцев, гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно – это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем – в то числе над этим – противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира. Я уверен – мы это сделаем, мы на правильном пути, активно работаем», – сказал он.

Военные эксперты считают, что «противоядием» от гиперзвукового оружия других стран, о котором говорил президент России Владимир Путин, могут стать зенитная ракетная система С-500 и противоракета, прошедшая глубокую модернизацию.

Между тем командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк призвал разместить гиперзвуковое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.