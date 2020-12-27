Эксперт объяснил опасения Запада по поводу российского «гиперзвука»

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27 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon Роскосмос лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...

Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Интернет знает про нас намного больше, чем друзья, психологи и священник на исповеди. Пожалуй, поисковая строка – единственное пространство в мире, где мы не врём сами себе. Подробности...
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ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Эксперт объяснил опасения Запада по поводу российского «гиперзвука»

       27 декабря 2020, 14:46
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Михаил Мошкин

    «Мир к ядерной опасности подталкивают США и НАТО. Очередную отсрочку угрозы дает появление российского «гиперзвука», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя публикации немецкой прессы об опасности этого оружия для Европы.

    «Именно США, а не Россия последовательно демонтируют систему взаимного ядерного сдерживания. Именно Соединенные Штаты еще в 2002 году американцы вышли из Договора по противоракетной обороне. И именно американская военная доктрина предполагает стратегию глобального удара, где обозначено развертывание трех позиционных районов ПРО – в Румынии, в Польше и на Аляске», – подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков.

    «Три группировки ПРО США у наших границ плюс морская компонента противоракетной обороны призваны были полностью лишить нас своего ядерного потенциала. Позже у Вашингтона изменилась ядерная доктрина. Теперь она, в частности, допускает превентивный ядерный удар, в том случае если США обнаруживают киберугрозу», – указал эксперт. Но, констатировал он, Запад переворачивает ситуацию, пытаясь обвинить Россию в агрессивных замыслах.

    Немецкий журнал Die Welt на днях предупредил своих читателей об опасности российского гиперзвукового оружия для Европы. Обозреватель издания Герхард Хегман подчеркнул, что опасность подобных вооружений состоит в их способности обходить существующие системы противоракетной обороны (ПРО). В публикации упоминается происшествие, имевшее место в середине декабря. Во время учебных запусков межконтинентальных ракет в Охотском море на базе ВВС США в немецком Рамштайне сработал ложный сигнал об атаке.

     По оценке Die Welt, это ЧП свидетельствует о том, что американцы не исключают российского ракетного удара по Европе. Германские аналитики полагают, что российский «гиперзвук» может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.

    При этом отметим, что на днях в руководстве ВВС США заявили о намерении в 2021 или 2022 году приступить к производству собственных гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Командующий американскими ВВС в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк в ноябре призвал разместить гиперзвуковое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.

    «Больше всего мир к дисбалансу и следовательно, к ядерной опасности подталкивают представители НАТО, – указал Леонков. – Мы все-таки стараемся выровнять баланс и сделать его незыблемым на как можно более долгий срок. Появление ядерного оружия  в свое время выровняло этот баланс сил, и сделало Третью мировую войну менее вероятной. Появление российского гиперзвукового оружия – следующий шаг, с помощью которого мы нейтрализуем планы США».

    На ваш взгляд

     
    Профессор МГУ считает, что вскоре разразится новая мировая война. А вы чувствуете ее приближение?


    Обсуждение:  71 комментарий
    «Российское гиперзвуковое оружие – двухкомпонентное, – напомнил военный эксперт. – Во-первых, это неядерные вооружения, например, противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Они предназначены в первую очередь для поражения морской компоненты (например, эсминцев типа «Арли Берк») – носителей крылатых ракет, которыми американцы как раз собирались поражать наши баллистические ракеты, находящиеся на позициях или в шахтах».

    Во-вторых, это комплексы «Авангард» и «Сармат», которые являются компонентами ядерного сдерживания, добавил Леонков.  «Конкретно – сдерживания американцев, в чьих планах – размещение своих ракетных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, – указал собеседник. – Около наших западных границ происходит переоснащение театра военных действий. Появляются новые базы, новые логистические маршруты, завозится техника».

    Нельзя игнорировать сообщения о том, что американские крылатые ракеты морского базирования могут получить ядерные боеголовки, указал Леонков. «После выхода Соединенных Штатов из ДРСМД, у них открылась возможность развертывания ракет наземного базирования и средней дальности. И все это, видимо, они не считают проявлением угрозой в адрес России. В Вашингтоне рассматривают это как инструменты для того, чтобы «говорить языком силы», как там выражаются», – заметил эксперт.

    Наконец, саму по себе опасность представляет и новая американская система предупреждения о ракетном нападении, указал Леонков. По его мнению, искусственный интеллект, которым снабжена эта система, собственно и стала причиной ложного сигнала об атаке во врем наших учений в Охотском море.

    По мнению эксперта, нервозности американцам добавляет их отставание от России в области разработок гиперзвукового оружия. «У США существуют восемь программ создания «гиперзвука», но сейчас эти программы буксуют, – отметил Леонков. – В частности, испытание ракет в рамках программы ARRW (которую для благозвучия называют Arrow  – «Стрела») оказалось неудачным». Эксперт напомнил, что в 2019-2020 годах американцы залили в программы создания «гиперзвука» почти 2,5 млрд долларов, «и думали, видимо, что этим удастся добиться технологического прорыва». «Но мы к этому прорыву шли почти 50 лет. На гиперзвуковых скоростях летают очень многие аппараты, включая баллистические ракеты. Но только у нас они маневрируют, что затрудняет их уничтожение – и точно попадают в цель», – отметил Леонков.

    Наше гиперзвуковое оружие, чье появление было анонсировано в 2018 году, явилось тем аргументом, который выровнял мировой баланс сил, резюмировал военный эксперт. «Действительно, такие вооружения невозможно перехватить или остановить, средств их обнаружения и поражения на данный момент не существует у стран НАТО, в том числе – у США, лидера военно-промышленной индустрии Запада», – добавил Леонков.

    Напомним, что президент Владимир Путин, в ходе недавней пресс-конференции констатировал,  что наличие нового гиперзвукового оружия у России оказывает влияние на ситуацию в мире и меняет ее. «Высокоточное оружие есть у американцев, гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно - это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем – в то числе над этим – противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира», – отметил глава государства.

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